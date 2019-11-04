不用人擠人！雅詩蘭黛、蘭蔻也瘋雙11 必搶5折特惠組

2019-11-04 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



雙11購物節即將開打，今年各大美妝保養品牌居然也主打「雙11」優惠，而且仔細跟百貨周年慶比一比，各品牌在官網購物推出的雙11優惠，居然也不輸百貨周年慶，而且滿額贈的門檻更低，還有比照周年慶的優惠組，甚至還能看到價格更優惠的組合，根本不用去百貨現場人擠人，上網搶一下就有。

過往，專櫃保養品對網路購物的拓展，都相對保守，因為專櫃保養品，講究的是服務與膚質諮詢，以實體服務來對抗網購，不過隨著消費習慣的大幅轉變，專櫃保養品今年居然大打雙11線上購物優惠，好康直逼實體的百貨周年慶。

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雅詩蘭黛今年在官網打出雙11優惠，光看滿額贈就超吸睛，11月8與11日，限量推消費滿2,800元，送價值2千元的驚喜袋，10%機會內有正貨商品，消費滿3,800元就送正貨 #333唇膏，而且也直接推新客9折優惠，對照SOGO周年慶滿額贈門檻從4,800元起，顯然門檻更低。

而且再仔細對照，雅詩蘭黛在SOGO忠孝館周慶推幸福撲克王牌耶誕套組，內含12件商品，限量100組，售價2,980元，得要排隊才能買，雙11同組也在雅詩蘭黛官網開售，另外還推買粉持久超級無瑕氣墊粉餅，加送粉芯一個，打58折特價1,950元。還有超多官網獨家優惠，實在很殺。

同樣在蘭蔻，價格更殺，11月8日前先在官網買滿1,111元送價值400元的美好人生香水身體乳50ml、滿2,111元送激光煥白精華玫瑰露50ml，門檻實在很低。雙11最厲害特惠組是熱賣品「超未來肌因賦活露」買50ml送30ml，特價3,600元，比超多百貨周年慶還優惠，部分商品還是結帳再9折。