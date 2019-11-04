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不只會做Polo衫！禾浩辰、施柏宇帥穿LACOSTE新裝

2019-11-04 15:59聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

就像禾浩辰（布魯斯）在訪問時所說的，對LACOSTE的印象是「從小看爸爸穿著Polo衫去打高爾夫球」，就是品牌多年來給人的定位。不過，當LACOSTE去年迎來新任創意總監Louise Trotter後，就對服裝風格有著全新的演繹，更邀請了黃子韜成為亞太區代言人，一切的一切就是宣告，它們不一樣了。

LACOSTE的台灣部分，也在歷經代理商轉換之後，今年重回市場，並選在Artifacts舉辦秋冬系列獨賣、並搶先展示2020春夏款式，正式上市時特別找來男星禾浩辰和施柏宇一同演繹全新的男裝。禾浩辰說「我個人最喜歡腳上的鞋，因為講到LACOSTE大家對它的印象就是，網球或是高爾夫球比較多」，還覺得鞋款穿起來很舒服，且帶有球鞋設計的概念，對鞋迷來說也不容錯過。施柏宇則是相中活動時使用的掛飾，「感覺非常的百搭」，而且在LACOSTE換新設計師後，他認為「剪裁很驚艷，材質也很好，時尚活動穿也很適合」。

而LACOSTE秋冬系列也是Louise Trotter上任後，操刀設計的第一季，採用了溫暖的橘黃色、招牌綠搭配網球場的白色調，來向創辦人René Lacoste先生致敬。而Louise Trotter也是品牌創立多年來的首位女性創意總監，以這季為例，她把著名的鱷魚Logo重新翻玩，不經意的出現於服裝的細節上，展現了年輕俏皮感。同時，還解構了骨董網球運動裝的元素，結合當代的剪裁，以及格紋或條紋的裝飾，成就出帶有復古年代感的服飾，深受各界潮人的喜愛。而且此次在Artifacts獨賣的秋冬系列，多是秀上款為主，僅有小幅度修改，完整的傳遞LACOSTE想在街頭與時尚之間取得平衡的概念。

LACOSTE今年秋冬系列選在Artifacts做獨賣，而且多是秀上款為主。圖／...
LACOSTE今年秋冬系列選在Artifacts做獨賣，而且多是秀上款為主。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE抽繩後背包25,900元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE抽繩後背包25,900元。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE字母幾何圖紋托特包25900元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE字母幾何圖紋托特包25900元。圖／LACOSTE提供
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男星禾浩辰（左）與施柏宇一同出席LACOSTE秋冬系列正式上市活動。圖／LACO...
男星禾浩辰（左）與施柏宇一同出席LACOSTE秋冬系列正式上市活動。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE撞色拼接羊毛混紡Polo 衫28900元。 圖／LACOSTE提供
LACOSTE撞色拼接羊毛混紡Polo 衫28900元。 圖／LACOSTE提供
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LACOSTE鱷魚造型綴飾項鍊掛飾2200元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE鱷魚造型綴飾項鍊掛飾2200元。圖／LACOSTE提供
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男星禾浩辰（左）與施柏宇一同出席LACOSTE秋冬系列正式上市活動。圖／LACO...
男星禾浩辰（左）與施柏宇一同出席LACOSTE秋冬系列正式上市活動。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE COURT SLAM街頭滿貫系列厚底運動鞋3780元。 圖／LA...
LACOSTE COURT SLAM街頭滿貫系列厚底運動鞋3780元。 圖／LACOSTE提供
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