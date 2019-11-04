不只會做Polo衫！禾浩辰、施柏宇帥穿LACOSTE新裝

2019-11-04 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



就像禾浩辰（布魯斯）在訪問時所說的，對LACOSTE的印象是「從小看爸爸穿著Polo衫去打高爾夫球」，就是品牌多年來給人的定位。不過，當LACOSTE去年迎來新任創意總監Louise Trotter後，就對服裝風格有著全新的演繹，更邀請了黃子韜成為亞太區代言人，一切的一切就是宣告，它們不一樣了。

LACOSTE的台灣部分，也在歷經代理商轉換之後，今年重回市場，並選在Artifacts舉辦秋冬系列獨賣、並搶先展示2020春夏款式，正式上市時特別找來男星禾浩辰和施柏宇一同演繹全新的男裝。禾浩辰說「我個人最喜歡腳上的鞋，因為講到LACOSTE大家對它的印象就是，網球或是高爾夫球比較多」，還覺得鞋款穿起來很舒服，且帶有球鞋設計的概念，對鞋迷來說也不容錯過。施柏宇則是相中活動時使用的掛飾，「感覺非常的百搭」，而且在LACOSTE換新設計師後，他認為「剪裁很驚艷，材質也很好，時尚活動穿也很適合」。

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