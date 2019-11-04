台中豪宅大洗牌！「雙橡園1617」挑戰每坪6字頭新高價

2019-11-04 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



「雙橡園1617」擠身台中10大豪宅行列。記者徐力剛／攝影 分享 facebook

近期台中豪宅市場風聲水起，繼先前「寶輝秋紅谷」頂樓兩戶樓中樓以總價5.1億成交，創下七期新高紀錄，同樣位於七期南側的「雙橡園1617」站穩每坪55萬大關，總價來到6327萬左右。

此次台中豪宅大洗牌，「大陸宝格」單坪均價67.1萬奪下冠軍寶座，亞軍由「由鉅大恆」66.0萬拿下，「富邦天空樹」緊追在後，成交均價落在59.6萬上下，當中最吸睛的是黑馬「雙橡園1617」，以單價54.8萬擠進前10大豪宅排名。

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據內政部實價登錄，今年7月「雙橡園1617」成交兩戶，位於10、22樓層，坪數分別為124.1、132.5坪，總價上看6070萬、6327萬，扣除車位拆算單價落在55.7萬、54.7萬間，其中22樓成交案總價高達6327萬元，刷新最高紀錄。

「雙橡園1617」坐擁千坪方正土地，加上正對文心森林公園，總戶數108戶，坪數規劃85、98坪，由老字號品牌建商雙橡園開發一手打造，找來Armani Hotel、四季酒店設計團隊Wilson Associates設計，吸引金字塔頂端客群。停車場採雙車道設計，分隔出入口避免會車危險，搭配高檔德國名廚Poggenpohl、Bulthaup組合，提供絕佳住宿環境。

近期國泰剛買下惠文路與大墩11街口土地，佔地約1031坪，總價約11.91億，單坪115.5萬，顯見七期南側含金量高。