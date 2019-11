日系潮人注意!The North Face X倉石一樹聯乘新品登場

2019-11-04 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 /台北即時報導



戶外休閒品牌擺脫純機能導向,開始向潮流設計靠攏已成趨勢!The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹,推出一系列The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品,同樣貫徹機能與潮流兼具的風格;而Timberland也再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作推出2019秋冬聯名系列,打造橫跨鞋靴、外套及上衣等7款單品。

有「裏原宿教父藤原浩接班人」之稱的倉石一樹擅長在機能性與設計性中找尋平衡點,新一季聯名的The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品,共推出了8件單品,像是始於90年代、專為專業高山滑雪運動設計的「Steeptech」防水外套,配合oversized及具層次感的時尚穿搭,顏色方面則以黑、深藍及卡其色為主,並加入了TNF系列具代表性的鮮紅色,搶眼有型。

至於Timberland則再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作,這次以mastermind JAPAN主理人本間正章推崇的奢華暗黑美學為基調,聯名打造Field Boot靴款及WEATHERBREAKER防水外套、抓毛絨夾克、運動上衣、運動休閒棉褲及Tee等單品。