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日系潮人注意！The North Face X倉石一樹聯乘新品登場

2019-11-04 14:55聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

戶外休閒品牌擺脫純機能導向，開始向潮流設計靠攏已成趨勢！The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹，推出一系列The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，同樣貫徹機能與潮流兼具的風格；而Timberland也再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作推出2019秋冬聯名系列，打造橫跨鞋靴、外套及上衣等7款單品。

有「裏原宿教父藤原浩接班人」之稱的倉石一樹擅長在機能性與設計性中找尋平衡點，新一季聯名的The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，共推出了8件單品，像是始於90年代、專為專業高山滑雪運動設計的「Steeptech」防水外套，配合oversized及具層次感的時尚穿搭，顏色方面則以黑、深藍及卡其色為主，並加入了TNF系列具代表性的鮮紅色，搶眼有型。

至於Timberland則再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作，這次以mastermind JAPAN主理人本間正章推崇的奢華暗黑美學為基調，聯名打造Field Boot靴款及WEATHERBREAKER防水外套、抓毛絨夾克、運動上衣、運動休閒棉褲及Tee等單品。

像是經典的Field Boot靴款以深咖啡及亮黑色為主調，保留抗疲勞鞋墊和TimberDry™防水塗層同時，亦於鞋身多處細節印上mastermind JAPAN招牌的骷髏圖案。同時還有一系列復古戶外單品，像是WEATHERBREAKER外套與防水運動褲款，並採用對比度極高之黑白配色，及反光骷髏標誌與金屬細節，更搭載DRYVENT™防水科技，時尚感與功能性兼備。

The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計...
The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹推出聯名單品。圖／The North Face 提供
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Timberland再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合...
Timberland再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作推出2019秋冬聯名系列。圖／Timberland提供
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The North Face Urban Exploration Kazuki系...
The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價15,380元。圖／The North Face 提供
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Timberland X mastermind JAPAN 聯名系列，WATE...
Timberland X mastermind JAPAN 聯名系列，WATERPROOF FIELD BOOT 售價6,900元。圖／Timberland提供
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The North Face Urban Exploration Kazuki系...
The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價6,880元。圖／The North Face 提供
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The North Face Urban Exploration Kazuki系...
The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價22,380元。圖／The North Face 提供
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The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計...
The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹推出聯名單品。圖／The North Face 提供
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The North Face Urban Exploration Kazuki系...
The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價13,880元。圖／The North Face 提供
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Timberland X mastermind JAPAN 聯名系列，抓毛絨夾...
Timberland X mastermind JAPAN 聯名系列，抓毛絨夾克售價6,500元。圖／Timberland提供
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