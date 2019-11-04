日系潮人注意！The North Face X倉石一樹聯乘新品登場

2019-11-04 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



戶外休閒品牌擺脫純機能導向，開始向潮流設計靠攏已成趨勢！The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹，推出一系列The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，同樣貫徹機能與潮流兼具的風格；而Timberland也再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作推出2019秋冬聯名系列，打造橫跨鞋靴、外套及上衣等7款單品。

有「裏原宿教父藤原浩接班人」之稱的倉石一樹擅長在機能性與設計性中找尋平衡點，新一季聯名的The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，共推出了8件單品，像是始於90年代、專為專業高山滑雪運動設計的「Steeptech」防水外套，配合oversized及具層次感的時尚穿搭，顏色方面則以黑、深藍及卡其色為主，並加入了TNF系列具代表性的鮮紅色，搶眼有型。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於Timberland則再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作，這次以mastermind JAPAN主理人本間正章推崇的奢華暗黑美學為基調，聯名打造Field Boot靴款及WEATHERBREAKER防水外套、抓毛絨夾克、運動上衣、運動休閒棉褲及Tee等單品。