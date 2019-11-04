日系潮人注意！The North Face X倉石一樹聯乘新品登場 2019-11-04 14:55
聯合報 記者
黃仕揚
／台北即時報導
戶外休閒
擺脫純機能導向，開始向潮流設計靠攏已成趨勢！The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹，推出一系列The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，同樣貫徹機能與潮流兼具的風格；而Timberland也再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作推出2019秋冬聯名系列，打造橫跨鞋靴、外套及上衣等7款單品。 品牌
有「裏原宿教父藤原浩接班人」之稱的倉石一樹擅長在機能性與設計性中找尋平衡點，新一季聯名的The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，共推出了8件單品，像是始於90年代、專為專業高山滑雪運動設計的「Steeptech」防水外套，配合oversized及具層次感的時尚穿搭，顏色方面則以黑、深藍及卡其色為主，並加入了TNF系列具代表性的鮮紅色，搶眼有型。
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至於Timberland則再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作，這次以mastermind JAPAN主理人本間正章推崇的奢華暗黑美學為基調，聯名打造Field Boot靴款及WEATHERBREAKER防水外套、抓毛絨夾克、運動上衣、運動休閒棉褲及Tee等單品。
像是經典的Field Boot靴款以深咖啡及亮黑色為主調，保留抗疲勞鞋墊和TimberDry™防水塗層同時，亦於鞋身多處細節印上mastermind JAPAN招牌的骷髏圖案。同時還有一系列復古戶外單品，像是WEATHERBREAKER外套與防水運動褲款，並採用對比度極高之黑白配色，及反光骷髏標誌與金屬細節，更搭載DRYVENT™防水科技，時尚感與功能性兼備。
The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹推出聯名單品。圖／The North Face 提供 分享 Timberland再度與日本高端街頭品牌始祖mastermind JAPAN合作推出2019秋冬聯名系列。圖／Timberland提供 分享 The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價15,380元。圖／The North Face 提供 分享 Timberland X mastermind JAPAN 聯名系列，WATERPROOF FIELD BOOT 售價6,900元。圖／Timberland提供 分享 The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價6,880元。圖／The North Face 提供 分享 The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價22,380元。圖／The North Face 提供 分享 The North Face Urban Exploration再度攜手日本設計師倉石一樹推出聯名單品。圖／The North Face 提供 分享 The North Face Urban Exploration Kazuki系列單品，售價13,880元。圖／The North Face 提供 分享 Timberland X mastermind JAPAN 聯名系列，抓毛絨夾克售價6,500元。圖／Timberland提供 分享
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