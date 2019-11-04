時飴全新口味「青梅千層蛋糕」台中12日起快閃開賣

2019-11-04 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



時飴「青梅千層蛋糕」整顆售價2500元。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

台中人有口福啦！網購人氣千層蛋糕「時飴Approprié」將於台中國家歌劇院快閃，11/12至12/26於一樓大廳「VVG Labo好樣度量衡」，推出期間限定口味「青梅千層蛋糕」，同時也有招牌經典千層在現場限量販售，想一嘗時飴千層蛋糕的甜點控們可要把握機會。

時飴期間限定口味「青梅千層蛋糕」，每顆蛋糕使用超過200顆青梅打造，以微酸濃郁的青梅果醬與果粒融入細緻的千層中，青梅酸與鮮奶油甜的完美平衡，帶來入口的清爽滋味，上層純白的奶油與銀箔呈現夢幻星空感，與台中國家歌劇院的超高的圓頂、舒服又美觀的空間相當合拍。

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11/12起，時飴將帶來不同於以往的酸甜口味「青梅千層蛋糕」與其他經典口味，在台中國家歌劇院的一樓大廳「VVG Labo好樣度量衡」限量開賣。

「時飴Approprié青梅千層蛋糕快閃台中」

販售地點: 台中國家歌劇院一樓 VVG Labo 好樣度量衡

期間限定: 11/12~12/26

限定口味售價: 切片260元、整顆2500元。

*現場VVG將推出搭配特調飲品。

時飴千層蛋糕將於台中國家歌劇院的一樓大廳「VVG Labo好樣度量衡」空間販售。圖／時飴提供 分享 facebook