雙11促銷！GU單品下殺111元 冰雪奇緣聯名同步開賣
2019-11-04 14:22
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
雙11購物狂歡節即將到來，日本平價服飾GU也推出相關促銷，除APP會員可享優惠序號及免運等好康，在11月11日當天還有熱門商品限量111元限時破盤價，另外與「冰雪奇緣2」聯名的超萌家居服系列也同步開賣。
日本服飾品牌GU自11月7日下午6點起至11月12日早上9點前，將於GU網路商店推出「雙11狂歡節」活動，針對APP會員發送單筆滿2,000元現折250元優惠序號，並推出滿499元即可享有免運，以及全家便利商店取貨獨享限量贈品御茶園日式綠茶一罐。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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此外，網路商店更於11月9日至11月10日加碼推出限時限量商品，像是這兩天的中午12點及下午6點，推出女裝登山外套原價990元，限定價只要599元；11月11日當天中午12點整，則有多款人氣單品限量下殺111元，從男女裝襯衫到女裝毛衣都有。
而隨著迪士尼年底最受期待的熱門卡通「冰雪奇緣2」即將上映，網路商店也搶先推出與「Frozen 2冰雪奇緣2」聯名的珊瑚絨居家服組系列，如棉花糖般柔軟舒適的材質，搭配人氣角色「雪寶」與經典場景的元素設計，另外，也同步推出小熊珊瑚絨連帽家居服組，提供燕麥色與咖啡色等多款大地色系選擇，可愛的小熊立體耳朵為設計重點，俏皮又可愛。
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