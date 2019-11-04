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缺貨之前要快搶 GUCCI假日限量新唇膏閃亮亮上市

2019-11-04 14:21聯合報 記者吳曉涵／即時報導

又到了充滿派對與聚會的歲末年終時節，跑趴除了要精選適合的服裝當然也要有應景的妝容搭配！今年9月一在台上市就賣到多色缺貨又補貨的Gucci唇膏系列在此刻迎接全新成員Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，以假日限量版兩種唇色為大家張羅好派對最耀眼的look。

限量版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏內含三種不同類型的亮粉，豐盈的奶油質地非常好上色之餘，柔滑當中帶有璀璨鑽亮與霓彩光澤，非常搶眼。這次假日限量的兩種色號分別為創意總監Alessandro Michele親自挑選的25 Goldie Red（米開理紅）以及710 Fay Turquoise（沙弗萊綠），其中沙弗萊綠單擦大膽摩登，最適合個性、帥氣又帶點冷冽的造型，與別色唇膏疊擦則是能呈現更多變的bling bling樣貌。

管身採Art Deco雕刻風格，是從GUCCI唇膏系列當中的Rouge à Lèvres Satin柔緞光澤唇膏的金管和裝飾圖案包裝設計延伸而來，加上電鍍彩色塗層，分別搭配桃紅、綠色外蓋。即日起於信義新光三越A4、台北101 GUCCI專櫃限量販售。

GUCCI限量版炫閃系列唇膏710色號Fay Turquoise沙弗萊綠，1,4...
GUCCI限量版炫閃系列唇膏710色號Fay Turquoise沙弗萊綠，1,450元
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GUCCI限量版炫閃系列唇膏25色號Goldie Red米開理紅，1,450元。...
GUCCI限量版炫閃系列唇膏25色號Goldie Red米開理紅，1,450元。圖／GUCCI提供
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限量版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏內含三種不同類...
限量版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏內含三種不同類型的亮粉，豐盈的奶油質地非常好上色之餘，柔滑當中帶有璀璨鑽亮與霓彩光澤。圖／GUCCI提供
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限量版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏內含三種不同類...
限量版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏內含三種不同類型的亮粉，豐盈的奶油質地非常好上色之餘，柔滑當中帶有璀璨鑽亮與霓彩光澤。圖／GUCCI提供
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Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏有25 Goldie ...
Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏有25 Goldie Red（米開理紅）以及710 Fay Turquoise（沙弗萊綠），可單擦也可疊擦。記者吳曉涵/攝影
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GUCCI推出Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，以假日...
GUCCI推出Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，以假日限量版兩種唇色為大家張羅派對妝容。圖／GUCCI提供
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GUCCI推出Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，以假日...
GUCCI推出Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，以假日限量版兩種唇色為大家張羅派對妝容。圖／GUCCI提供
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