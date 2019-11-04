你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



動漫《灌籃高手》陪伴多少男人走過那段不羈的青春時光，但你知道動漫中背號14號的球員三井壽也，其實靈感是來自一支日本清酒嗎？據說當年《灌籃高手》作者井上雄彥在居酒屋喝了「三井之壽」這支酒後，有感而發創作出了三井壽這個角色，也成為動漫中不可或缺經典人物。

限定款「三井壽 大辛口純米吟釀」褐色酒瓶外型，標籤以紅底黑字背心為靈感，上方印有14號球衣字樣，充滿濃厚三井壽風格，11月5日起全家Famiport開放預購，全台限量500組，無論作為擺飾或藏品，對粉絲們有著極高價值。

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有趣的是，三井壽也的背號14號是來自井上雄彥老師喜愛的「三井壽 大辛口純米吟釀」，此款清酒酒精濃度為14%，也因此背號才會是「14」。

「三井之壽」精選山田錦為原料，釀造出大辛口風味的純米吟釀，口感辛辣刺激，深受清酒玩家喜愛，搭配特殊雙酒標設計，充滿懷舊風情。

「三井壽 大辛口純米吟釀」11/5全家開放預購。圖/全家提供 分享 facebook

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