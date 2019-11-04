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溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12聯合報 記者 柯意如／即時報導

近日因韓綜「街頭美食鬥士2」美食天王白種元老師帶路到北投，來到一級牛肉麵戰區品嘗了吳家牛肉麵，讓吃貨看得飢腸轆轆，因為台灣牛肉麵就是棒，料比麵還搶鏡！搭捷運玩很方便，又適逢溫泉季，不妨順便來北投吃碗溫暖肉多的牛肉麵吧。

北投吳家牛肉麵牛三寶麵用料豐盛。圖／IG @pennyli1218 提供
北投吳家牛肉麵牛三寶麵用料豐盛。圖／IG @pennyli1218 提供
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北投吳家牛肉麵綜合小菜相當引人。圖／IG @pennyli1218 提供
北投吳家牛肉麵綜合小菜相當引人。圖／IG @pennyli1218 提供
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這裡有超人氣的吳家、志明、粟家、金春發等牛肉麵店任君選擇，因人口味濃淡不同，這幾家店各有鐵粉支持，清燉紅燒兩相宜，別忘了切上一盤盤超豐盛的小菜，馬上吃得比「韓國美食天王」白老師更豐盛喔。

吳家牛肉麵 豐盛小菜切盤必嘗

最近超紅的「街頭美食鬥士2」白老師光臨的吳家牛肉麵，位於熱鬧的中央北路三角窗位子，從北投捷運站下車後往中央北路步行，在三角窗處，是一家很難「看不見」的牛肉麵店，白老師點的牛三寶麵搭紅燒湯頭最近爆紅，被比喻為肉(料有牛肉牛筋牛肚)比麵還要搶鏡，一般用餐也有平價點的選擇，可以點牛肉麵、半筋半肉、牛湯麵加餛飩等，都頗受吃貨們的歡迎。不少吳家牛肉麵的粉絲，都會推薦該店小菜綜合拼盤，切好擺盤上桌好吃好拍，拍完立刻搶吃完畢，可說是顧客必點美味之一。

北投吳家牛肉麵牛三寶麵的牛筋。圖／IG @pennyli1218 提供
北投吳家牛肉麵牛三寶麵的牛筋。圖／IG @pennyli1218 提供
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北投吳家牛肉麵牛三寶麵的牛肉。圖／IG @pennyli1218 提供
北投吳家牛肉麵牛三寶麵的牛肉。圖／IG @pennyli1218 提供
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北投吳家牛肉麵牛三寶麵的牛肚。圖／IG @pennyli1218 提供
北投吳家牛肉麵牛三寶麵的牛肚。圖／IG @pennyli1218 提供
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北投吳家牛肉麵牛三寶麵用料豐盛。圖／IG @pennyli1218 提供
北投吳家牛肉麵牛三寶麵用料豐盛。圖／IG @pennyli1218 提供
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北投吳家牛肉麵綜合小菜相當引人。圖／柯意如 攝影
北投吳家牛肉麵綜合小菜相當引人。圖／柯意如 攝影
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金春發牛肉店 牛筋爽滑湯頭鮮美

北投金春發牛肉店、吳家牛肉麵、志明牛肉麵都開在北投中央北路，只要到了附近就進入北投牛肉麵戰區。北投金春發牛肉店也是因為名人加持，一度成為吃貨議題。牛肉、牛肚、牛筋搭配清燉湯頭，三五好友再炒兩個菜，就是豐盛的一餐，切牛筋燙一燙上桌，加上一碟辣椒醬，Q嫩有厚度有黏性的口感讓人覺得吃一盤還不夠。另外特色還有咖哩炒牛肉，清燉湯頭的鮮美滋味更是該店一絕。

北投金春發牛肉麵清燉湯頭很鮮美。圖／聯合報系資料照 林俊良攝影
北投金春發牛肉麵清燉湯頭很鮮美。圖／聯合報系資料照 林俊良攝影
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北投金春發牛肉麵切牛筋牛肚。圖／柯意如 攝影
北投金春發牛肉麵切牛筋牛肚。圖／柯意如 攝影
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北投金春發牛肉麵很容易就點滿一桌。圖／柯意如 攝影
北投金春發牛肉麵很容易就點滿一桌。圖／柯意如 攝影
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志明牛肉拉麵 清燉牛肉麵鐵粉多

如果問在地的北投人必吃清單？可能會收到很多回答是：「志明牛肉拉麵」是必吃之一。志明牛肉麵的招牌雖然「藏身」在吳家牛肉麵的後面，但該店的鐵粉真的很多。志明牛肉麵也是有清燉跟紅燒兩種，但比較被推的是清燉牛肉拉麵口味，拉麵體Q度夠、湯頭帶著九層塔香是該店特色，雖然座位數不多，地理位子也比較隱密，但是並沒有被北投人忽略，還是吸引了不少老顧客定期前往，是在地人氣小店。

北投志明牛肉麵鐵粉很多。圖／聯合報系資料照 陳睿中攝影
北投志明牛肉麵鐵粉很多。圖／聯合報系資料照 陳睿中攝影
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粟家牛肉麵 蕃茄牛肉麵微酸辣濃郁風

粟家牛肉麵也是在巷弄內，吸引著喜歡濃郁滋味的牛肉麵控光臨，紅燒跟茄汁湯頭都有不少擁護者，蕃茄牛肉麵的湯棠是該店特色，微辣微酸口感刺激味蕾，麵條的選擇也很多元，可以滿足闔家光臨的需求，而進入店內看到豐盛的小菜，幾乎都想切一點來品嘗。

北投粟家牛肉麵。圖／聯合報系資料照 林俊良攝影
北投粟家牛肉麵。圖／聯合報系資料照 林俊良攝影
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哪裡吃

吳家牛肉麵

北市北投區中央北路一段224號

牛三寶麵 200（小）

牛肉麵 130（小）

半筋半肉麵170（小）

綜合小菜 100

北投金春發牛肉店

台北市北投區中央北路二段169號

原汁牛肉麵160

志明牛肉拉麵北投總店

台北市北投區中央北路一段228巷3號

清燉牛肉麵140（小）

粟家牛肉麵永興路店

台北市北投區永興路一段2號

茄汁、紅燒牛肉麵150（小）

以上售價僅供參考，營業時間請洽店家，如有漲價或誤植請以現場店內實際公告價格為準

北投拉麵北市

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