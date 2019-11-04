昇基歐爸就愛那一味！茶葉中的紅寶石「紅玉」席捲全台
2019-11-04 13:11
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
今年7月昇基歐爸來台為新戲《VAGABOND浪行驚爆點》宣傳，戲中憑藉精湛演技及超高顏值，成功擄獲粉絲們的心。由李昇基擔任全球品牌代言人的貢茶，11月推出全新飲品「紅玉紅茶」系列，口感清爽茶香濃郁，快手刀購入昇基歐爸最愛的茶飲。
新品「紅玉紅茶」精選「台茶18號」紅茶為基底，鮮紅色茶湯宛如紅寶石般，現沖茶品香氣高雅，初嚐口中充滿天然肉桂、薄荷風味，尾韻回甘芳醇，讓人愈喝愈上癮，是款充滿「台灣香」的美味飲品。針對喜愛奶茶的饕客，特別推出「蜂蜜紅玉凍紅茶」，紅茶湯底加入些許新鮮蜂蜜提味，混搭Q彈紅玉紅茶凍，多層次口感令人驚艷。
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好康再加碼，昇基歐巴為感謝Airen們支持，即日起至11月30日，凡購買2杯紅玉紅茶系列飲品，可免費獲得「2020品牌桌曆」或「2020品牌日誌本」乙本，數量有限送完為止。
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