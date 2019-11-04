2020連假攻略大揭密！旅遊玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



最新2020連假出爐嘍！ 據人事行政局公佈資料，明年連續假期共115天，其中3天以上連假有8個，包括元旦、農曆春節、228、清明及兒童節、端午節、中秋節、國慶日及2021元旦等，請4天最長可休11天，想規劃長途旅行的朋友，可得把握機會預訂機票、酒店，開啟美好度假人生。

2020假期七大連假如下，元旦1/1（請2休5，請12/30~12/31 或 1/2~1/3），春節1/23 ~1/29（請2休11，請 1/30~1/31），228假期2/28 ~3/1（請4休9，請 2/24~2/27），清明節4/2 ~ 4/5（請3休9，請3/30~4/1），端午6/25~ 6/28（請3休9，請6/22~6/24），中秋＆雙十10/1~10/4、10/9 ~10/11（請4休11，請 10/5~10/8），2021元旦2021/1/1 ~1/3（請4休9，請12/28~12/31），

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對於不想做功課，又想到出國放空度過漫漫長假的懶人一族，貼心整理網友推薦必去景點，完美發揮懶人旅遊法最高境界。

★元旦（1/1）-> 日本神社跨年

與台灣不同，1月1日為日本新曆年，12月31日晚間大家會相約前往神社，一同參與敲鐘儀式，日文稱作「joya no kane」，藉由僧侶敲響108次鐘聲，象徵佛祖教導108次開示，有著驅趕厄運，為新年迎來好運氣寓意。日本全國神社最為人津津樂道的，包括東京的明治神宮及淺草寺、京都的伏見稻荷大社、奈良的東大寺、北海道的北海道神宮等，當晚現場人聲鼎沸，不僅當地人齊聚祈福，更成為國際旅客爭相前往目的地。

★春節（1/23 ~1/29）-> 日本東北藏王樹冰、泰國芭達雅避寒

適逢2020年春節較往年提早，1月23日就是除夕夜，想趁著過年連假闔家出遊，推薦前往日本東北藏王樹冰，一睹特色世界奇景。「樹冰」為日本東北特色景點，受當地獨特氣溫、水氣、樹種、風向等影響，在冷冽的氣候中孕育而生的美景，每年12月底開始逐漸成形，1月中到2月最為明顯，當中又以山形縣「藏王」地區最多，其次才是八甲田及八幡平等地。

對於怕冷一族，建議前往泰國避寒，白天來到距離曼谷1個多小時車程的芭達雅，在海灘上盡情享受日光浴，大玩沙灘排球、戲水，累了就品嚐各式生猛海鮮，夜宿五星級Villa，讓旅程充滿歡樂時光。

★228假期（2/28 ~3/1）-> 日、韓滑雪趣

喜愛運動的旅遊玩家，3月是各國滑雪旺季，快相揪好友來到日本、韓國，開啟自己運動細胞，來場運動之旅吧！位於日本長野縣的「白馬八方尾根滑雪場」是個好選擇，不僅曾是冬季奧運賽場，無垠白色雪場搭配高低落差，成為滑雪好手心目中夢想地。

來到韓國滑雪的旅客，可選擇鄰近首爾的「橡樹谷滑雪場」，距離市區僅1.5小時車程，可當天來回相當便利，不會滑雪的旅客也不用擔心，現場提供付費韓國歐爸教學課程，來此享受韓劇般教學場景。

★清明節（4/2 ~ 4/5）-> 春季賞櫻瘋日、韓

3月下旬至4月初，進入日韓賞櫻重要時節，喜愛傳統日本文化的旅人，可換上和服漫步櫻花樹下，或相約三五好友出門野餐，享受微風徐徐櫻花瓣批落美景，讓身心靈都放鬆，推薦景點如大阪城公園、北陸兼六園或京都嵐山等。

喜愛韓劇的迷妹，可來到韓國釜山慶和火車站，道路兩排茂盛櫻花數，與藍天白雲美景相映，宛如天上人間一般。或是來到昌原市旁的鎮海賞櫻，春季整座城市被雪白色櫻花淹沒，更曾被美國CNN票選為「韓國必訪50大景點」殊榮。

★端午（6/25~ 6/28）-> 遊日賞紫陽花

6月去哪玩？說到夏季五彩繽紛的花卉不可少，日本鐮倉長谷寺「紫陽花」美景遠近馳名，紫陽花別名繡球花，盛開時園中佈滿淡紫、深紫及淡粉色澤，搭配綠葉襯景，仙境般風光美不勝收。

★中秋＆雙十（10/1~10/4、10/9 ~10/11）-> 日韓秋楓颯爽、加拿大漫步楓紅

「春季賞櫻，秋賞楓」，橘紅色楓葉遍佈山林，時而炙熱、時而鬱黃色澤，成功抓住觀賞者眼球。9月下旬開始，日本北海道層雲峽、大雪山最早開始點燃楓火序幕，由北而南迅速變色，賞楓一族最愛的北海道「大雪山國立公園」，可搭乘纜車由上而下鳥瞰全區美景，紅黃楓葉交織出如畫美景。

韓國東北部江原道的「雪嶽山國立公園」不遑多讓，楓葉自9月底開始轉紅，山頂積雪終年不化，從遠方看宛如戴上雪做的帽子般，素有雪嶽之稱。

中秋＆雙十連假，請4天可休11天，難得長假想來趟遠程旅行，選擇加拿大溫哥華就對了。深受攝影好手喜愛的「伊莉莎白女皇公園」，橘黃相間楓葉交錯在綠葉間，風景美不勝收，女王公園位居溫哥華正中心，其中海拔152公尺高的山頂更是溫市制高點，無論戀人或好友來此欣賞風光，都能度過完美午後。

★2021元旦（2021/1/1 ~1/3）-> 美、澳絕美煙火秀

跨年看膩了台北101煙火？搭上飛機前往南半球澳洲或飛往美國，盡情享受盛大派對與燈光煙火秀，讓旅程充滿樂趣。