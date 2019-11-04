Nespresso推膠囊回收 攜手台大開創咖啡渣運用新可能

2019-11-04 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



瑞士咖啡品牌Nespresso攜手台灣大學開啟產學研究計畫，希望找到咖啡渣運用的全新可能，創造咖啡渣回收的最大社會效益。

台大園藝暨景觀學系教授陳右人表示，往往回收系統建置的驚人花費，讓企業對於全物利用研究止步，然而Nespresso卻是業界中少數願意投入大量資源，建立可追蹤性膠囊回收再生旅程的企業。

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台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，們必須迫切思考如何迎戰全球氣候變遷、自然資源短缺、消費過剩所造成的環境浩劫等問題，而這些都需要知識轉型，以及新世代型產業共同投入來解決困境。

陳右人表示，咖啡是飲料作物，經過熱水的浸泡或沖煮成為飲品，然而沖泡後的咖啡渣仍有大量營養與機能成分，無論是透過堆肥、施用或是萃取的方式，咖啡渣都有再利用的價值，值得更深入去探討相關的可能性。

他說，完善的回收系統建立是廢棄物來源的必備要素。缺少了廢棄物的回收系統，原料缺乏的情況下，全物利用的研究自然窒礙難行。

陳右人進一步說，透過台灣郵政系統讓消費者享有免郵資回收膠囊的服務，著實是一項大工程，顯見Nespresso對於回收網路建置的決心。

陳右人表示，有了完善的回收系統，發展「循環經濟」的可能性也就跟著提升，目前Nespresso在台灣已達成100%的回收能力，也就是每一顆在台灣賣出的咖啡膠囊，只要消費者願意主動回收，Nespresso都有能力在完善的回收系統中，做最妥善的處理，更進一步給予回收膠囊循環利用的經濟價值，期待達到資源永續運用和經濟平衡的最終目標。