有錢還進不去！首間實體Nintendo TOKYO 22日東京開幕
2019-11-04 12:01
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
任天堂粉絲注意！東京澀谷迎來日本首間官方實體門市「Nintendo TOKYO」，現場提供多款遊戲讓粉絲嚐鮮體驗，目前預計11月22日正式開幕，開幕前兩日開放部分粉絲搶先一睹為快，你準備好了嗎？
「Nintendo TOKYO」坐落澀谷PARCO前身為百貨商場，店內提供任天堂旗下遊戲各式周邊商品，除了提供試玩嚐鮮外，更可將超可愛商品帶回家，消息一出在遊戲圈造成極大迴響。歡慶開幕，此次加碼舉辦「試營運體驗」活動，11月20、21日開放部分粉絲入場，擁有日本任天堂帳戶的玩家可於官網申請，每日抽出250名幸運玩家，共計500人。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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