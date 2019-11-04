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少女心秒融化！DHC超萌「米奇、米妮」護唇膏熱銷1億條

2019-11-04 11:57聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

令無數少女尖叫的超卡哇伊DHC「純欖護唇膏」又來了，這次找來迪士尼合作，以超萌米奇、米妮、唐老鴨為主題，推出「迪士尼明星限定組」，每組2入，即日起全台門市現貨販售，讓人不掏出錢包都難啊！

經典商品「純欖護唇膏」熱銷多年，曾在日本創下銷售破1億條紀錄，外觀印有超Q米奇、米妮及唐老鴨圖飾，自用送禮兩相宜。「純欖護唇膏」添加豐富橄欖精華油，主因為橄欖精華油擁有極佳的滲透性，使用後不會產生不適的厚重黏膩感，如同在唇部形成天然保護層，抵禦外界乾燥和髒空氣，保持嘴唇清爽濕潤。

除了迪士尼家族商品外，「純欖護唇膏」同步推出玩具總動員、三眼怪聯名款，上市至今詢問度極高，是店內明星款暢銷商品。

DHC「橄欖油護唇膏」聯名玩具總動員、三眼怪合作。圖/取自DHC Taiwan臉...
DHC「橄欖油護唇膏」聯名玩具總動員、三眼怪合作。圖/取自DHC Taiwan臉書
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DHC X迪士尼合作，即日起推出限量版「橄欖油護唇膏」。圖/取自IG:dhc_t...
DHC X迪士尼合作，即日起推出限量版「橄欖油護唇膏」。圖/取自IG:dhc_tw
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護唇迪士尼

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