忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元 2019-11-04 11:40
聯合報 記者
黃筱晴
／即時報導
天氣忽冷忽熱的時候，反而是入手冷暖空調的最佳時機，加上季節轉換空氣品質經常紫爆，讓過敏人鼻涕眼淚直流，搭配
更能有效改善室內空氣品質，享受更舒適居家環境。 空氣清淨機
日本DAIKIN大金空調即日起至12月31日止推出金溫暖好康活動，購買大金家用一對一變頻冷暖空調，每組現金回饋2,000元；搭配申請政府節能補助，每組最高3,000元，以及貨物稅減免優惠最高2,000元，三項合計最高可省7,000元。再加碼大金空氣清淨機每台現折1,000元，趁優惠一次入手最划算。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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四季氣候不同，長時間使用空調已是生活常態，想要更節能、環保、安全的使用空調，選用可因應溫度變動調整運轉速率的變頻空調也已經成為共識。現在選購空調除了挑選一級能效的款式，也應該選擇冷氣季節性能因數CSPF值高的機種。這項空調能效新指標，是納入長時間運轉、季節等因素條件來測定變頻空調能效強弱，能源效率估算更精準，也貼近空調實際使用狀況。大金空調「橫綱」、「大關」、「經典」，以及多聯式空調系列，CSPF能效表現卓越，較之前舊標示至少提升20%，幾乎都取得一級能效標章。商品全面標示CSPF值，也提供消費者購買節能高效空調更準確的資訊參考。
另外，為了幫助使用者對抗室內空汙，現在買大金空氣清淨機指定型號，也享有每台現折1,000元的優惠。包括：頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備雙重閃流放電功能，內部2倍速度分解有害氣體、異味，及濾網上的細菌，採用TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，並可過濾99.97%的PM0.3。超大風量7.0 m³/分鐘，搭配三段式手調導出風板，促進大空間空氣循環。空間濕度管家功能，三段保濕控制與濕度感知器，自動啓閉以維持設定濕度。另外還有同樣具有美肌保濕功能、簡約纖長節省空間的白棕雙色MCK55USCT系列，以及高度僅50cm，外型更迷你的MC55USCT、MC40USCT Mini Tower系列，台灣獨家配備「
六色顯示面板」，能自動偵測環境中的PM2.5濃度並以燈號顯示，讓使用者隨時掌握居家好空氣。 PM2.5 頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備雙重閃流放電功能，TAFU長效濾網過濾效率更提升。圖／和泰興業提供 分享 大金空調橫綱、大關、經典，以及多聯式空調系列，幾乎都取得一級能效標章且CSPF能效表現佳。圖／和泰興業提供 分享 大金空調即日起至12月31日止推出金溫暖好康活動，購買大金家用一對一變頻冷暖空調，每組最高可省7,000元。圖／和泰興業提供 分享
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