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台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20聯合報 記者魏妤庭／即時報導

看準韓國旅遊商機，台灣虎航宣布在明（2020）年1月3日正式開航桃園飛首爾仁川航線，開航初期每周營運3班，這也是台灣虎航進軍韓國的第4條航線。為了慶祝開航，台灣虎航在11月4日起限時開賣，單程未稅1,099元起，搭乘日期最晚到2020年3月28日為止。

繼大邱、濟州島、釜山後，台灣虎航將於2020年1月3日開航桃園飛首爾仁川航線，開航初期每周營運3班，去程航班IT600，每周二、五、日晚間10點自桃園機場起飛，回程航班IT601，每周一、三、六上午2點半自仁川國際機場起飛。

為了慶祝新航線開航，台灣虎航從11月4日上午10點起到11月5日晚上11點59分，推出機票優惠，單程未稅1,099元起，搭乘日期自2020年1月3日到2020年3月28日為止。台灣虎航表示，優惠機票數量有限，若有興趣可備妥6個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。另開航首爾仁川航線後，是從台灣到韓國的第4條航線，屆時台灣虎航有23個航點、30條國際航線。

台灣虎航11月4日早上10點開賣明年開航的桃園飛首爾仁川航線機票，優惠單程未稅1...
台灣虎航11月4日早上10點開賣明年開航的桃園飛首爾仁川航線機票，優惠單程未稅1,099元起。圖／台灣虎航提供
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台灣虎航航線首爾

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