容易被忽略的存在 3支短片看見障礙者

2019-11-03 18:01 中央社 台北3日電



妥瑞症者曾柏穎常不由自主發出怪聲，引路人側目；視障者呂鴻文走在路上，常因缺乏有聲的交通號誌，無奈躊躇難行。身心障礙聯盟推3支短片，盼大眾看見容易被忽略的存在。

中華民國身心障礙聯盟近日推出3支「我看見」短片，主題分別是「存在」「距離」和「夢想」，邀多名障礙者「演出」真實的生活景況。

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在影片中，曾柏穎常因不由自主發出的、類似打嗝的聲音，及搖頭晃腦的姿態而受側目。搭乘捷運時，也可能因周遭環境讓他緊張，發出怪聲的頻率更高，也讓他不知道該如何與其他人互動。

障盟理事長、視障者呂鴻文則在影片中點出「沒被看見」的無奈，他拿著手杖走在路上，想過馬路，卻因交通號誌缺乏有聲指引，導致他只能卡在路口，陷入不知何時才能過馬路的進退兩難。

障盟秘書長滕西華今天接受中央社記者採訪時表示，過去調查曾發現，許多年輕人不知道以前學校曾有身心障礙同學；許多公司職員也不知道同事可能是身心障礙者，障礙者好像在社會「被消失」。許多障礙者也可能因為害怕揭露，靠近人群也會焦慮、抗拒。

滕西華說，社會的冷漠是一種「障礙」，但冷漠源於「不了解」，如果一般人和障礙者能彼此「看見」、了解對方，看到「人」而不是只看到「疾病」，就能理解「每個人都有不方便的地方。」

影片特別點出妥瑞症兒和視障者的不便，滕西華表示，從事身權倡議數十年來，妥瑞症兒的權益長期難被重視，因他們外觀正常、智力也正常，卻因不由自主的行為被視為「怪異」的存在，不管是求學、工作都遇到很多阻礙。

曾柏穎過去曾在受訪時談到一次難忘的經驗。因疾病影響，他很想看電影卻總難如願。他的爸爸告訴他：「如果你害怕了，就等於投降了。」但兩人在電影院內，果然受到其他觀眾側目，也有人頻頻回頭，比出手勢要曾柏穎安靜。

曾柏穎說，當時他的爸爸走到那名觀眾身旁，對那名觀眾說：「我兒子有妥瑞症，他不是故意的」，之後又走回來對他說：「如果以後有人對你不友善，你就這樣做」，給他更多面對困難的勇氣。

滕西華表示，就算是首善之都台北，有聲的交通號誌仍相當不普及，過去試辦時，曾有社區居民抗議號誌聲「太吵」，希望關掉；也曾有台北人投訴有報讀站名的公車，認為擾人清靜。希望透過3支短片，讓社會大眾感受生活中可能未曾感受過的，並重新詮釋，不只是看到障礙者的需求，也看到他們的努力、勇敢與夢想。

短片導演沈正國在拍攝感言中表示，平常沒有機會和這麼多身心障礙朋友接觸，「或許，也是有意無意地裝作看不見」，但除了生理上的不方便，他們與一般人沒什麼不一樣。

在「夢想」篇出現視障鋼琴家、只有一隻腿的標槍選手、舞者和跑者，還有看不到起跳線的視障跳遠選手，他們全都沒有因為肢體而受限。還有捧著剛出爐麵包的憨兒，踏實工作後流露的真誠笑臉，也讓人動容。