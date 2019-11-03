親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

刑事局警花成為台商小三？她喊冤不排除提告

滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海

容易被忽略的存在 3支短片看見障礙者

2019-11-03 18:01中央社 台北3日電

妥瑞症者曾柏穎常不由自主發出怪聲，引路人側目；視障者呂鴻文走在路上，常因缺乏有聲的交通號誌，無奈躊躇難行。身心障礙聯盟推3支短片，盼大眾看見容易被忽略的存在。

中華民國身心障礙聯盟近日推出3支「我看見」短片，主題分別是「存在」「距離」和「夢想」，邀多名障礙者「演出」真實的生活景況。

在影片中，曾柏穎常因不由自主發出的、類似打嗝的聲音，及搖頭晃腦的姿態而受側目。搭乘捷運時，也可能因周遭環境讓他緊張，發出怪聲的頻率更高，也讓他不知道該如何與其他人互動。

障盟理事長、視障者呂鴻文則在影片中點出「沒被看見」的無奈，他拿著手杖走在路上，想過馬路，卻因交通號誌缺乏有聲指引，導致他只能卡在路口，陷入不知何時才能過馬路的進退兩難。

障盟秘書長滕西華今天接受中央社記者採訪時表示，過去調查曾發現，許多年輕人不知道以前學校曾有身心障礙同學；許多公司職員也不知道同事可能是身心障礙者，障礙者好像在社會「被消失」。許多障礙者也可能因為害怕揭露，靠近人群也會焦慮、抗拒。

滕西華說，社會的冷漠是一種「障礙」，但冷漠源於「不了解」，如果一般人和障礙者能彼此「看見」、了解對方，看到「人」而不是只看到「疾病」，就能理解「每個人都有不方便的地方。」

影片特別點出妥瑞症兒和視障者的不便，滕西華表示，從事身權倡議數十年來，妥瑞症兒的權益長期難被重視，因他們外觀正常、智力也正常，卻因不由自主的行為被視為「怪異」的存在，不管是求學、工作都遇到很多阻礙。

曾柏穎過去曾在受訪時談到一次難忘的經驗。因疾病影響，他很想看電影卻總難如願。他的爸爸告訴他：「如果你害怕了，就等於投降了。」但兩人在電影院內，果然受到其他觀眾側目，也有人頻頻回頭，比出手勢要曾柏穎安靜。

曾柏穎說，當時他的爸爸走到那名觀眾身旁，對那名觀眾說：「我兒子有妥瑞症，他不是故意的」，之後又走回來對他說：「如果以後有人對你不友善，你就這樣做」，給他更多面對困難的勇氣。

滕西華表示，就算是首善之都台北，有聲的交通號誌仍相當不普及，過去試辦時，曾有社區居民抗議號誌聲「太吵」，希望關掉；也曾有台北人投訴有報讀站名的公車，認為擾人清靜。希望透過3支短片，讓社會大眾感受生活中可能未曾感受過的，並重新詮釋，不只是看到障礙者的需求，也看到他們的努力、勇敢與夢想。

短片導演沈正國在拍攝感言中表示，平常沒有機會和這麼多身心障礙朋友接觸，「或許，也是有意無意地裝作看不見」，但除了生理上的不方便，他們與一般人沒什麼不一樣。

在「夢想」篇出現視障鋼琴家、只有一隻腿的標槍選手、舞者和跑者，還有看不到起跳線的視障跳遠選手，他們全都沒有因為肢體而受限。還有捧著剛出爐麵包的憨兒，踏實工作後流露的真誠笑臉，也讓人動容。

視障夢想
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念？

2019-11-03 16:21

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦

2019-11-02 18:21

實體門市、網路齊推！愛買量販「雙11攻略」買這些最賺

2019-11-02 18:14

許路兒秀MCM包款幹嘛手機遮臉啦 鬼鬼搭霓虹粉好搶眼

2019-11-02 17:51

搶攻雙11！屈臣氏網路商店3折起 康是美抽獎送機票

2019-11-02 16:56

BALLY重新回歸台灣市場 曾之喬露小肚肚性感力挺

2019-11-02 16:29

超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃

2019-11-02 16:03

說走就走！一個人的小旅行 簡單又省錢

2019-11-02 13:26

成功買手要兼顧品味與潮流 馮亞敏╳黃小曼時尚對談

2019-11-01 23:36

《讀衣》跨界展 展品讓人想穿搭

2019-11-01 23:30

2L牡蠣上桌！4間餐廳「廣島牡蠣」餐　有飯有麵還有鍋

2019-11-01 23:26

美食、美酒雙重享受！家樂福葡萄酒展、歐洲週同步登場

2019-11-01 21:00

台灣才有的繁體書法之美 《讀衣IV》時尚跨界展登場！

2019-11-01 19:46

OKmart迎戰雙11！全台門市「指定飲品加10元多1件」

2019-11-01 18:36

超狂！限量版「寶可夢」商品下殺85折粉絲瘋搶

2019-11-01 18:30

「2019國際手作設計節」今日開展！打卡享環保袋及絹印體驗

2019-11-01 15:54

耶換交換禮物快搶買！這幾款限量美妝讓你捨不得送出手

2019-11-01 15:15

市中心看「日式庭園＋楓紅」！3個神戶超便利賞楓名所

2019-11-01 15:13

拯救迷糊鬼神器！「AirPods耳環」化身最潮時尚單品

2019-11-01 13:57

大陸電商「京東」雙11活動首度登台！加碼台灣專屬優惠

2019-11-01 13:56

超狂惡趣味「鮭魚頸枕」來了！拉出腸子保你夜夜好眠

2019-11-01 12:26

好市多牛肉捲暗藏「一條線」 她傻眼：我都吃完了

2019-11-01 11:55

鐵路便當節登場 這款便當開賣秒殺

2019-11-01 11:45

韓國人深夜食堂！超愛「辣雞麵BB辣版」 低卡、降辣40％

2019-11-01 11:41

是天堂不是地獄！IG瘋傳絕美「血紅色泳池」 打卡點在這

2019-11-01 11:38

環保創客是大勢！跟著順手讓環境開始美起來

2019-11-01 10:17

全球最美臉孔周子瑜首爾看LV早春秀 和迪麗熱巴誰甜美

2019-11-01 09:45

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 00:48

多拿滋攜手巧克力冠軍許華仁 推6款世界級可可甜甜圈

2019-10-31 23:12

CHAUMET 幸福人妻愛情見證

2019-10-31 23:08

刺青人類學！到高美館看全球5千年刺青藝術

2019-10-31 22:50

化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！

2019-10-31 21:06

乾隆傳世孤品現身！結合中西特色如意耳瓶將拍賣

2019-10-31 20:36
看更多

熱門文章

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

殺破狼周運勢／白羊在外有豔遇 雙魚事業將站上巔峰

2019-11-03 00:00

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

查緝無效！ 801違法露營場營業中

2019-11-02 23:35

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

先就業再升學 少了迷惑 多了本錢

2019-11-02 23:41

新光醫院爆出流感群聚 10人疑似遭感染

2019-11-02 20:17

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

每日星座運勢／巨蟹單身者自信突顯　異性主動示愛

2019-11-03 00:00

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14

秋季養肺別再吃肺補肺了 中醫師教養肺好招

2019-11-02 21:38

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

高齡晚婚 不孕生殖求診年齡創新高

2019-11-02 21:32

露營場沒人管 業者敢做就賺到？

2019-11-02 23:40

尋求人工生殖 20年人次增5.3倍

2019-11-02 23:45

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

車禍痛失獨子 56歲母求助人工生殖拚生回來

2019-11-02 21:32

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

五十歲以後半夜起床尿兩次 當心有高血壓

2019-11-03 13:11

兩岸關係冷凍 茂盛醫院：未影響陸客來台求子

2019-11-02 19:17

把流感當感冒 當心肺炎找上門

2019-11-02 21:38

幼犬雨下守護身亡同伴 淒慘絕望叫聲令人心碎

2019-11-03 11:53

受盡皮肉苦 人工生殖醫學導入AI幫忙

2019-11-02 21:32

國發會辦雙語國家校園短片比賽 上百學子展實力

2019-11-02 20:32

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top