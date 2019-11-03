侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



飄逸裙裝在秋冬穿搭起來格外有趣，無論是單穿的優雅或是配上大衣、風衣或是以皮夾克混搭個性風打造層次時尚感，都非常搶眼。而印有小碎花的款式流露濃濃鄉村風，在秋冬深色、大地色服裝的陪襯下又更顯浪漫。近日侯佩岑、容祖兒等女星都接連以碎花裙、洋裝造型展現秋冬的迷人氣息。

Tory Burch秋冬系列靈感來自於以脫俗教育方式及塑造美國現代藝術風格聞名的「黑山學院」，並用各式經典的拼貼來呈現獨特的藝術質感，像是花朵、幾何線條及男裝材質來搭配浪漫女性線條。侯佩岑日前以一身Tory Burch秋冬碎花裙裝造型拍攝時尚美照，襯衫與摺飾裙以黑底紅花的設計呈現強烈的撞色效果，展現低調又濃豔的矛盾衝突美。

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