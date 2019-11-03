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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12聯合報 記者吳曉涵／即時報導

飄逸裙裝在秋冬穿搭起來格外有趣，無論是單穿的優雅或是配上大衣、風衣或是以皮夾克混搭個性風打造層次時尚感，都非常搶眼。而印有小碎花的款式流露濃濃鄉村風，在秋冬深色、大地色服裝的陪襯下又更顯浪漫。近日侯佩岑、容祖兒等女星都接連以碎花裙、洋裝造型展現秋冬的迷人氣息。

Tory Burch秋冬系列靈感來自於以脫俗教育方式及塑造美國現代藝術風格聞名的「黑山學院」，並用各式經典的拼貼來呈現獨特的藝術質感，像是花朵、幾何線條及男裝材質來搭配浪漫女性線條。侯佩岑日前以一身Tory Burch秋冬碎花裙裝造型拍攝時尚美照，襯衫與摺飾裙以黑底紅花的設計呈現強烈的撞色效果，展現低調又濃豔的矛盾衝突美。

而容祖兒在演唱會上穿的白色碎花洋裝，則是出自Marc Jacobs秋季系列。此系列延續之前設計的「翻玩量感」及「浮誇輪廓」主題，以多樣圖紋、印花及材質的洋裝呈現出精細技術與匠心工藝。由義大利紡織廠製作的小花卉圖紋被手工繪於棉質府綢上，圓領設計、燈籠袖再配上絲絨緞帶腰帶，非常甜美復古。

侯佩岑穿著碎花襯衫21,900元，摺飾裙21,900元。圖／Tory Burch...
侯佩岑穿著碎花襯衫21,900元，摺飾裙21,900元。圖／Tory Burch提供
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熱帶花卉印花襯黑縐綢洋裝，45,900元。圖／Marc Jacobs提供
熱帶花卉印花襯黑縐綢洋裝，45,900元。圖／Marc Jacobs提供
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花卉印花領拼接細條紋襯衫洋裝，17,900元。圖／Tory Burch提供
花卉印花領拼接細條紋襯衫洋裝，17,900元。圖／Tory Burch提供
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小花卉圖騰洋裝，41,900元。圖／Marc Jacobs提供
小花卉圖騰洋裝，41,900元。圖／Marc Jacobs提供
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花園碎花復古洋裝，29,900元。圖／Marc Jacobs提供
花園碎花復古洋裝，29,900元。圖／Marc Jacobs提供
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侯佩岑穿著碎花襯衫21,900元，摺飾裙21,900元。圖／Tory Burch...
侯佩岑穿著碎花襯衫21,900元，摺飾裙21,900元。圖／Tory Burch提供
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容祖兒在演唱會上穿的白色碎花洋裝出自Marc Jacobs秋季系列。圖／Marc...
容祖兒在演唱會上穿的白色碎花洋裝出自Marc Jacobs秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
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