雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



每年歲末年終的重頭戲「雙11購物節」，各家業者卯足全力提供優惠活動吸引消費者，龐大商機也讓許多美食業者跟進搶。像是第一次在台灣迎接雙11的日本人氣起司塔PABLO，將從11/6至11/11連續6天，於台北、台中同步推出買任一大塔送一個原味PABLO mini優惠，以及購買任一飲品加11元，即可購買原味PABLO mini一顆，現省57元；日前11/1推出潛艇堡買一送一的SUBWAY，吸引大批粉絲排隊搶買，11/4至11/17再推出「買餅乾送咖啡」優惠。

PABLO去年以直營的方式回到台灣，除了帶來PABLO mini等經典原味起司塔、金牌起司塔，日前推出的「巴斯克起司蛋糕」、以及最新秋日「蒙布朗藍莓起司塔」，也都成為秋冬甜品控必搶商品。「秋日蒙布朗藍莓起司塔」將經典原味起司塔覆蓋上以栗子泥、藍莓果醬製成的卡士達鮮奶油，層層堆疊，再放上栗子點綴，呈現蒙布朗的濃厚口感，搭配11/6起連續6天的「買大送小」優惠最划算。此外，只要購買店內任一飲品加價購原味PABLOmini只要11元，不僅可選購店內暢銷飲品，還有秋冬季節限定的3款熱飲可選擇；台北門市搭配周年慶，11/11前，享 PABLO mini任選買五送一，台南及新竹快閃也推出「限時限量」優惠。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！