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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49聯合報 記者張芳瑜／即時報導

每年歲末年終的重頭戲「雙11購物節」，各家業者卯足全力提供優惠活動吸引消費者，龐大商機也讓許多美食業者跟進搶。像是第一次在台灣迎接雙11的日本人氣起司塔PABLO，將從11/6至11/11連續6天，於台北、台中同步推出買任一大塔送一個原味PABLO mini優惠，以及購買任一飲品加11元，即可購買原味PABLO mini一顆，現省57元；日前11/1推出潛艇堡買一送一的SUBWAY，吸引大批粉絲排隊搶買，11/4至11/17再推出「買餅乾送咖啡」優惠。

PABLO去年以直營的方式回到台灣，除了帶來PABLO mini等經典原味起司塔、金牌起司塔，日前推出的「巴斯克起司蛋糕」、以及最新秋日「蒙布朗藍莓起司塔」，也都成為秋冬甜品控必搶商品。「秋日蒙布朗藍莓起司塔」將經典原味起司塔覆蓋上以栗子泥、藍莓果醬製成的卡士達鮮奶油，層層堆疊，再放上栗子點綴，呈現蒙布朗的濃厚口感，搭配11/6起連續6天的「買大送小」優惠最划算。此外，只要購買店內任一飲品加價購原味PABLOmini只要11元，不僅可選購店內暢銷飲品，還有秋冬季節限定的3款熱飲可選擇；台北門市搭配周年慶，11/11前，享 PABLO mini任選買五送一，台南及新竹快閃也推出「限時限量」優惠。

為感謝粉絲對世界三明治日潛艇堡買一送一的熱烈回響，SUBWAY將於11/4至11/17推出「買餅乾送咖啡」優惠。「餅乾」一直是 SUBWAY的高人氣商品，自11/4起連續14天，消費者至限定門市購買20元的餅乾，即可獲得價值35元的雀巢義式現磨咖啡「美式咖啡」乙杯，是喜愛餅乾的顧客千萬不能錯過的活動（活動僅限於設有雀巢Milano咖啡機的SUBWAY門市參與）。

SUBWAY自11/4起，推出14天「買餅乾送咖啡」優惠。圖／SUBWAY提供
SUBWAY自11/4起，推出14天「買餅乾送咖啡」優惠。圖／SUBWAY提供
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11/6至11/11，購買任一飲品加價購原味PABLOmini只要11元。圖／P...
11/6至11/11，購買任一飲品加價購原味PABLOmini只要11元。圖／PABLO提供
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PABLO秋日蒙布朗藍莓起司塔(售價498元)，也加入雙11優惠行列 。圖／PA...
PABLO秋日蒙布朗藍莓起司塔(售價498元)，也加入雙11優惠行列 。圖／PABLO提供
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SUBWAY自11/4起，凡購買20元的餅乾即可獲得一杯雀巢「美式咖啡」。圖／S...
SUBWAY自11/4起，凡購買20元的餅乾即可獲得一杯雀巢「美式咖啡」。圖／SUBWAY提供
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