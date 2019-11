台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念?

2019-11-03 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 /即時報導



台灣宗教團體日前發起反墮胎公投提案,讓女性身體自主相關議題再度於網路上掀起正反方激烈辯論,而北愛爾蘭則是在近日放寬禁令,擁抱墮胎除罪化、同性婚姻合法化。其實近幾年時尚圈也不斷在討論相關問題,當中又以義大利時尚品牌GUCCI最為直接,在今年五月發表的2020早春大秀上,設計師就曾以女性生殖器刺繡圖案等元素,表達支持墮胎的立場。

回顧當時GUCCI這場秀的時空背景,其實正值美國阿拉巴馬州的《墮胎禁令》頒布不久,創意總監Alessandro Michele秉持著一貫堅持的創作理念—尊重差異、尊重個人意志選擇等概念,推出2020早春這個充滿社會議題熱的系列。除了把女性子宮、卵巢以珠飾、花朵打造成刺繡圖案之外,國際特赦組織倡議的「My Body, My Choice 我的身體,我的選擇」口號以及代表義大利女性有條件的墮胎合法紀念日的「1978.05.22」也都出現在服裝上,一再提醒、宣揚女性身體自主權的重要。

而GUCCI為女性自主做的還不只如此,今年10月11日國際女孩日當天,由GUCCI發起的「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」長期運動宣布與奧斯卡獎得主Sharmeen Obaid-Chinoy共同推動#LetGirlsDream活動,同時也支持「Girls Not Brides」國際組織終止童婚全球同盟(The Global Partnership to End Child Marriage)及「Equality Now」性別平權組織之行動,目的在達到終止許多地方依然存在的「童婚」陋習。

有鑑於全球每年約有一千二百萬的年輕女孩被迫成為娃娃新娘,GUCCI特別攜手金獎導演Sharmeen Obaid-Chinoy合作動畫短片《SITARA》,希望透過片中年輕女孩Pari被迫接受童婚而無法實現成為飛行員的夢想的劇情來為有同樣遭遇的女孩發聲。此外,更以「Let Girls Dream讓女孩們夢想起飛」為主題,發起在LetGirlsDream.org網頁以標籤#LetGirlsDream分享夢想的活動,集結各地的力量延續話題熱度,讓越來越多人知道童婚的問題。曾被GUCCI欽點合作的台灣藝術家John Yuyi江宥儀,也發文響應了此活動。