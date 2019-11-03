親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念？

2019-11-03 16:21聯合報 記者吳曉涵／即時報導

台灣宗教團體日前發起反墮胎公投提案，讓女性身體自主相關議題再度於網路上掀起正反方激烈辯論，而北愛爾蘭則是在近日放寬禁令，擁抱墮胎除罪化、同性婚姻合法化。其實近幾年時尚圈也不斷在討論相關問題，當中又以義大利時尚品牌GUCCI最為直接，在今年五月發表的2020早春大秀上，設計師就曾以女性生殖器刺繡圖案等元素，表達支持墮胎的立場。

回顧當時GUCCI這場秀的時空背景，其實正值美國阿拉巴馬州的《墮胎禁令》頒布不久，創意總監Alessandro Michele秉持著一貫堅持的創作理念—尊重差異、尊重個人意志選擇等概念，推出2020早春這個充滿社會議題熱的系列。除了把女性子宮、卵巢以珠飾、花朵打造成刺繡圖案之外，國際特赦組織倡議的「My Body, My Choice 我的身體，我的選擇」口號以及代表義大利女性有條件的墮胎合法紀念日的「1978.05.22」也都出現在服裝上，一再提醒、宣揚女性身體自主權的重要。

而GUCCI為女性自主做的還不只如此，今年10月11日國際女孩日當天，由GUCCI發起的「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」長期運動宣布與奧斯卡獎得主Sharmeen Obaid-Chinoy共同推動#LetGirlsDream活動，同時也支持「Girls Not Brides」國際組織終止童婚全球同盟（The Global Partnership to End Child Marriage）及「Equality Now」性別平權組織之行動，目的在達到終止許多地方依然存在的「童婚」陋習。

有鑑於全球每年約有一千二百萬的年輕女孩被迫成為娃娃新娘，GUCCI特別攜手金獎導演Sharmeen Obaid-Chinoy合作動畫短片《SITARA》，希望透過片中年輕女孩Pari被迫接受童婚而無法實現成為飛行員的夢想的劇情來為有同樣遭遇的女孩發聲。此外，更以「Let Girls Dream讓女孩們夢想起飛」為主題，發起在LetGirlsDream.org網頁以標籤#LetGirlsDream分享夢想的活動，集結各地的力量延續話題熱度，讓越來越多人知道童婚的問題。曾被GUCCI欽點合作的台灣藝術家John Yuyi江宥儀，也發文響應了此活動。

無論是「反墮胎」或是「童婚」，其實都揭露出根深蒂固的性別歧視與傳統觀念無法與時俱進的問題。作為引領潮流的時尚從業者，特別是身為當代最紅的品牌之一，相信許多關注此議題的人都會非常樂見GUCCI不只透過設計帶來每季最新的流行趨勢，更以自身影響力持續宣揚、捍衛新時代的各種進步價值。當精品不再只有消費與炫耀，還多了更多人文關懷的宣導與資助行為，也許會讓人花錢花得更值得一些。

GUCCI攜手金獎導演Sharmeen Obaid-Chinoy合作動畫短片《S...
GUCCI攜手金獎導演Sharmeen Obaid-Chinoy合作動畫短片《SITARA》，希望透過片中年輕女孩Pari被迫接受童婚而無法實現成為飛行員的夢想的劇情來為有同樣遭遇的女孩發聲。圖／GUCCI提供
分享
GUCCI 2020早春使用了國際特赦組織倡議的「My Body, My Cho...
GUCCI 2020早春使用了國際特赦組織倡議的「My Body, My Choice 我的身體，我的選擇」口號作為設計元素。圖／摘自IG
分享
今年五月發表的2020早春大秀上，GUCCI就曾以女性生殖器刺繡圖案等元素，表達...
今年五月發表的2020早春大秀上，GUCCI就曾以女性生殖器刺繡圖案等元素，表達支持墮胎的立場。圖／GUCCI提供
分享
曾被GUCCI欽點合作的台灣藝術家John Yuyi江宥儀，也發文響應「Let ...
曾被GUCCI欽點合作的台灣藝術家John Yuyi江宥儀，也發文響應「Let Girls Dream讓女孩們夢想起飛」分享夢想的活動。圖／GUCCI提供
分享
代表義大利女性有條件的墮胎合法紀念日的「1978.05.22」出現在GUCCI ...
代表義大利女性有條件的墮胎合法紀念日的「1978.05.22」出現在GUCCI 2020早春服裝上，一再提醒、宣揚女性身體自主權的重要。圖／GUCCI提供
分享

義大利夢想
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦

2019-11-02 18:21

熱門文章

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top