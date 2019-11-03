就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



瑞士國民腕表品牌SWATCH今年非常的愛台灣，除了在先前的「SWATCH X YOU快閃店」中，推出全球獨家的台灣限定設計，以揚名國際的台灣小吃為主題，讓珍珠奶茶、鳳梨酥等特產躍上表款。現在，SWATCH更推出台灣首款城市表，讓人更認識我們生長的這塊土地。

旅行是生命中不可或缺的養分，造訪不同城市留下的回憶更是令許多人回味再三，所以在過去，SWATCH就以城市為靈感，推出過一系列的「城市印象」表款，像是把亡靈節的特色運用在墨西哥表上，或是把著名的木橋景色融入設計打造「琉森表」。所以，今年SWATCH就首度推出台灣首款的城市表，以首善之都的台北為主題，加入了國際觀光客也耳熟能詳的台北101大樓外觀圖案、天燈、溫泉還有自由廣場的元素。繽紛的配色與活潑的圖騰，讓不少人一見愛不釋手，同時表帶與表環上，還分別印製了「臺北市」和「TAIPEI」等字樣，而且只在大台北地區販售。

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