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就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

瑞士國民腕表品牌SWATCH今年非常的愛台灣，除了在先前的「SWATCH X YOU快閃店」中，推出全球獨家的台灣限定設計，以揚名國際的台灣小吃為主題，讓珍珠奶茶、鳳梨酥等特產躍上表款。現在，SWATCH更推出台灣首款城市表，讓人更認識我們生長的這塊土地。

旅行是生命中不可或缺的養分，造訪不同城市留下的回憶更是令許多人回味再三，所以在過去，SWATCH就以城市為靈感，推出過一系列的「城市印象」表款，像是把亡靈節的特色運用在墨西哥表上，或是把著名的木橋景色融入設計打造「琉森表」。所以，今年SWATCH就首度推出台灣首款的城市表，以首善之都的台北為主題，加入了國際觀光客也耳熟能詳的台北101大樓外觀圖案、天燈、溫泉還有自由廣場的元素。繽紛的配色與活潑的圖騰，讓不少人一見愛不釋手，同時表帶與表環上，還分別印製了「臺北市」和「TAIPEI」等字樣，而且只在大台北地區販售。

而同樣推出台北限定腕表的還有G-Shock，母公司台灣卡西歐為慶祝G-Sock Store TAIPEI成立五周年，特別推出五周年店鋪限定DW-5600BBMGT5表款。以Urban Outdoor為設計出發，選用藍色數位迷彩於表帶象徵台北天際線，並分別於底蓋和表帶印有五周年Logo、TAIPEI LIMITED等紀念字樣。此外，限定組合更附贈透明上蓋的防水收藏盒與藍色數位迷彩傘繩編織而成的G-Shock傘繩鑰匙圈，打造專屬台北的紀念錶款，極具收藏價值。

SWATCH首款台灣城市限定表，收納表盒搭配貼上航空郵件「airmail」特別包...
SWATCH首款台灣城市限定表，收納表盒搭配貼上航空郵件「airmail」特別包裝與不同地區的郵戳。圖／SWATCH提供
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SWATCH台北城市限定表，2,850元。圖／SWATCH提供
SWATCH台北城市限定表，2,850元。圖／SWATCH提供
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G-Shock Taipei五周年紀念DW-5600BBMGT5腕表，4,500...
G-Shock Taipei五周年紀念DW-5600BBMGT5腕表，4,500元。圖／Casio提供
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