中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的18歲女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）無疑是時尚圈當紅的星二代，出道才幾年就已經工作滿檔，無論是時尚秀還是代言，要稱她為當代年輕女孩的新icon也不為過。而她遺傳自媽媽的美貌和逆天長腿也總是能駕馭各式服裝，近來每每被拍到與媽媽同框的畫面，都讓人忍不住讚嘆這對超模母女檔超有氣勢又極為相似的時尚姿態。

昨日在2019 A Sense of Home Gala活動中，凱亞與媽媽以黑白配的服裝造型現身，一身新銳品牌Khaite的黑色大喇叭褲裝的凱亞上身只扣了一顆釦子，用深V與露肚線條大秀性感，超長美腿、姣好的身形比例也再度驚豔眾人。辛蒂克勞馥則是選穿黑色印花洋裝搭皮夾克，帥氣又優雅。而之前在Vogue Forces of Fashion Summit活動上，兩人也同樣用類似風格的母女造型展現好默契。

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