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中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32聯合報 記者吳曉涵／即時報導

傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的18歲女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）無疑是時尚圈當紅的星二代，出道才幾年就已經工作滿檔，無論是時尚秀還是代言，要稱她為當代年輕女孩的新icon也不為過。而她遺傳自媽媽的美貌和逆天長腿也總是能駕馭各式服裝，近來每每被拍到與媽媽同框的畫面，都讓人忍不住讚嘆這對超模母女檔超有氣勢又極為相似的時尚姿態。

昨日在2019 A Sense of Home Gala活動中，凱亞與媽媽以黑白配的服裝造型現身，一身新銳品牌Khaite的黑色大喇叭褲裝的凱亞上身只扣了一顆釦子，用深V與露肚線條大秀性感，超長美腿、姣好的身形比例也再度驚豔眾人。辛蒂克勞馥則是選穿黑色印花洋裝搭皮夾克，帥氣又優雅。而之前在Vogue Forces of Fashion Summit活動上，兩人也同樣用類似風格的母女造型展現好默契。

不只在宴會中大秀時尚母女穿搭，凱亞與媽媽就算只是平日上街也能不經意地流露超模氣勢。同樣刷色的牛仔褲配皮革外套與基本款的上衣，兩人除了外型超相似之外渾身散發的瀟灑氣質也都一模一樣，讓人百看不膩。

之前在Vogue Forces of Fashion Summit活動上，凱亞與...
之前在Vogue Forces of Fashion Summit活動上，凱亞與媽媽也同樣用類似風格的母女造型展現好默契。圖／摘自closerweekly.com
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凱亞與媽媽辛蒂克勞馥出席2019 A Sense of Home Gala。圖／...
凱亞與媽媽辛蒂克勞馥出席2019 A Sense of Home Gala。圖／摘自IG
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一身新銳品牌Khaite的黑色大喇叭褲裝的凱亞上身只扣了一顆釦子，用深V與露肚線...
一身新銳品牌Khaite的黑色大喇叭褲裝的凱亞上身只扣了一顆釦子，用深V與露肚線條大秀性感，超長美腿、姣好的身形比例也再度驚豔眾人。圖／擷取自英國每日郵報
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凱亞與媽媽辛蒂克勞馥就算只是平日上街也以母女裝搭出超模氣勢圖／摘自footwea...
凱亞與媽媽辛蒂克勞馥就算只是平日上街也以母女裝搭出超模氣勢圖／摘自footwearnews.com
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