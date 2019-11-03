鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



影集「罪夢者」正夯，在劇中軋了一角的彭千祐受到日本服飾品牌D’URBAN的青睞，拍攝時尚大片，演繹秋冬系列新裝；而人氣男星陳立農則在近期出席亞洲新歌榜2019年度盛典時，換上Berluti冬季系列服裝，展現輕熟魅力。

有「日本西服之王」美名服裝品牌D’URBAN向來是以招牌商務西服受到男性消費者的喜愛，不過隨著時代與職場的變化，今年秋冬品牌也改以日常穿著的概念融入設計中，為品牌注入煥然一新的休閒形象。因此邀請了，在夯劇「罪夢者」演出的新銳男星彭千祐親赴日本，演繹這季的服飾，從起居、上班到外出旅遊都有相對應的搭配造型，也呈現了品牌的實穿與多變性。同時，因為彭千祐的演員身份，D’URBAN還為其拍攝了一支時尚短片，穿梭於大家都熟悉的景點，也讓消費者更能將自己投射其中，找到最適合自己的單品。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！