女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險
2019-11-03 11:54
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
當體壇巨星遇上歌壇一姐會迸發出什麼樣的火花？帝舵表（Tudor）近期就推出了一支短片，邀請了男神大衛貝克漢（David Beckham）以及女神卡卡（Lady Gaga）在洛杉磯的豪宅內，來一場面對面的對談，聊到兩人相近之處時，竟還忍不住的擊掌叫好。
身為帝舵表代言人的大衛貝克漢與女神卡卡，首次在洛杉磯相聚，並以抽牌問答的方式，大聊自己在人生中碰到的問題與困境。兩人從怎麼稱呼對方開始，就笑聲不斷，之後聊到年輕時偶像時，不論是女神卡卡還是貝克漢的答案都是家人，讓彼此都感受到個性的相似之處。而當抽到「人生最大膽無謂的時刻」時，貝克漢提到自己最大膽的決定就是在球員時轉換俱樂部的選擇，他說「不同的城市、文化，還有一種我不懂的語言」，在職業生涯時這是非常大的轉變。
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不僅如此，當貝克漢還表示「每當有人叫我不要做什麼時，我就偏要去做」，女神卡卡聽到這句話時，更是大表贊同，忍不住的擊掌叫好，呼應了帝舵表的「天生敢為」的主張。除了大聊真心話之外，兩人還在還以豪宅為背景，拍攝多幅的美照演繹年度重點表款，女神卡卡配戴的是搭配香檳色表面的Black Bay 36 S&G黃金鋼腕表 ，而大衛貝克漢搭配的同樣是Black Bay系列的S&G計時碼表，加上仿古軍用表帶。
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