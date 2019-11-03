太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



台灣山毛櫸是文資法公告珍稀植物，最近葉片轉黃換新裝，每天吸引不少人前往太平山國家遊樂區的山毛櫸步道，既然來到了太平山，除了欣賞黃金林，如果能夠再搭到熱門的蹦蹦車，遊程將更完美。林務局羅東林管處公開「黃金林攻略」，專家教你如何玩好玩滿。

台灣依據「文化資產保存法」公告指定為珍貴稀有植物，只有4種，其中一種就是台灣山毛櫸，又稱「台灣水青岡」，是冰河時期孑遺植物，春天吐出新綠、夏日碧綠盎然、秋時黃葉耀金、寒冬葉落枝枯，四季景色迥異，各具風采。台灣山毛櫸僅生長於台灣北部偏遠山區，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸步道，提供民眾方便行走而且能夠遊賞到它的迷人景緻。

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既然來到太平山，經常有許多遊客詢問，一日遊可能完成走台灣山毛櫸、又坐到蹦蹦車嗎？羅東林管處表示，目前蹦蹦車票都是當日7點開始在蹦蹦車站開賣當天所有班次的車票，秋季一天8班次，7點半首班、下午2點半末班，期間逢半點發車，每班次至多2列車，因此若要坐蹦蹦車，建議一早排隊購買較晚的班次後，衡量自身體力能完成行走台灣山毛櫸步道，再趕回坐蹦蹦車。

台灣山毛櫸步道單程3.8公里，需原途折返，因此往返步行時間依照個人體力、駐足時間不同，約需3小時，部分坡度落差大路段，在里程2.6-3.1公里路段，海拔落差約100公尺，去程為下坡階梯，返程上坡，因此這一段500公尺長的路段，需要特別衡量行走體力，避免疾步行走。考量霧林帶潮溼山區環境，及午後霧雨氣候，致部分路段難免泥濘，因此建議民眾走步道可穿著運動鞋、登山鞋或雨鞋，並攜帶登山杖，備妥保暖衣物(溫度約8-13°C)。

在沿途景緻方面，目前台灣山毛櫸步道的路線，大部分是沿著早期伐木在山區鋪設運送木材軌道所遺留的路線，沿途除可看見早期伐木後遺留的鋼繩，也可以看見復育造林的工寮遺跡。水氣適宜又逢見晴之際，在里程2.5k處有機會遇見雲海，另行走在稜線路段，若晴空萬里可遠眺蘭陽平原、太平洋、稜線上台灣山毛櫸純林，早一點走步道可以避開人潮，或許可以巧遇帝雉或黃喉貂出沒。

必須留意假日車輛動態管制措施。由太平山莊通往台灣山毛櫸步道主要動線為翠峰景觀道路，該道路全長16.5公里，路寬約5公尺，為改善該道路交通雍塞情形並提高行車安全，11月17日以前的每周六、日，實施動態總量(200輛)交通管制措施，當進入翠峰湖車輛總數達200輛，即不再放行車輛進入翠峰景觀道路，需等待有車駛出，才會再放行，除了九人座小客車、機車、住宿翠峰山屋遊客車輛、公務車輛外，其餘車輛一律不得進入。