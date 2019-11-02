阿喀郎談最後獨舞「陌生人」 劇場是人類最後的避難所

2019-11-02 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



「劇場是人類最後一個溝通的避難所。」英國編舞家阿喀郎‧汗（Akram Knam）今、明兩天在台北國家戲劇院，獻出他個人獨舞生涯的最後一支作品「陌生人」。他受訪時表示，在數位時代，人們靠著手機等科技產品傳達訊息，「但只是傳遞訊息，而不是溝通」。劇場是經驗故事的場所，人們在此分享共同感受，也成為「人類最後一個溝通的避難所。」

被譽為當代舞壇最傳奇的說書人，阿喀郎以參與一次大戰印度士兵為主題的獨舞「陌生人」，獲得今年的勞倫斯‧奧利佛獎舞蹈傑出成就獎。在最後一支舞作中，他選擇將焦點放在對世界的關懷，敘說隱藏在戰爭傷痕下的故事。

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阿喀郎生於英國，父母來自孟加拉，自幼學習印度傳統卡達克舞（Kathak）與西方當代舞蹈，創造出獨特的風格，橫掃歐洲各大舞蹈獎項。他引起雲門舞集藝術總監林懷民注意，早在2002年就受林懷民之邀，來台參加「新舞風」系列。

2014年正是一次大戰爆發百年紀念，阿喀郎受英國「14-18 NOW」計畫委託創作，以一次大戰的當代意義為題進行創作。阿喀郎與創作團隊歷經兩年多的考察、研究，挖掘出潛藏在「白人觀點」之下的史實：百年前的印度以英國殖民地的身分，曾經徵召了140萬多名士兵，派往歐洲、東非戰場。然而印度士兵卻受到差別待遇，戰功不受承認，生還者也被遺忘。

創作團隊從印度士兵的書信中找到靈感，召喚歷史的幽靈來述說另一種觀點的戰爭。阿喀郎以嫻熟的技巧，以及現場樂手演奏、聲響、燈光和具有象徵性的舞台，描繪一名印度舞者歷經戰爭回到家鄉，但戰爭的記憶卻始終如影隨形。所以阿喀郎以希臘文XENOS來命名舞作「陌生人」，意為外來者、異鄉人。