章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦

2019-11-02 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



日前在東京影展挺肚現身的章子怡，同步在微博證實「愛崗敬業堅持工作的準媽媽，孕期30周」，並且寫了體重116斤，換算下來是接近70公斤，但她一身手長腳細的模樣實在不知道這些體重是去了哪裡，驚人的身形令人覺得這位孕婦看起來實在相當瘦。

這次出席第32屆東京國際電影節擔任評審團主席、懷孕7個月的章子怡，當天穿身穿CELINE的黑色飄逸垂墜長禮服，真是該頒給這件禮服「最顯瘦」大獎，價值不斐的垂墜面料成為章子怡宣布喜訊的正裝之選，穿出貴氣、保持纖細，也展現了極佳質感。

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