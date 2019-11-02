章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦
2019-11-02 18:21
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
日前在東京影展挺肚現身的章子怡，同步在微博證實「愛崗敬業堅持工作的準媽媽，孕期30周」，並且寫了體重116斤，換算下來是接近70公斤，但她一身手長腳細的模樣實在不知道這些體重是去了哪裡，驚人的身形令人覺得這位孕婦看起來實在相當瘦。
這次出席第32屆東京國際電影節擔任評審團主席、懷孕7個月的章子怡，當天穿身穿CELINE的黑色飄逸垂墜長禮服，真是該頒給這件禮服「最顯瘦」大獎，價值不斐的垂墜面料成為章子怡宣布喜訊的正裝之選，穿出貴氣、保持纖細，也展現了極佳質感。
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此外，章子怡在拍攝ELLE中國版10月號封面人物時，則是完全藏肚、身穿Chloé展現小清新的秋日情調，在內頁中她選穿2019秋冬系列卡其色毛衣、格紋短裙拍攝，展現度假風情，也契合品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi向來熱衷以旅遊見聞為靈感的風格，自然用色、解構線條的層疊穿搭，也是實穿的剪裁；章子怡以袖套式可綁帶的短裙，成功遮肚，穿出自信、輕鬆的寫意。
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