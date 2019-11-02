實體門市、網路齊推！愛買量販「雙11攻略」買這些最賺

2019-11-02 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



一年一度的雙11大戰開打，愛買量販即日起至11月11日實體門市、網路齊推年度最優惠回饋，愛買資深經理王佳慧表示，今年首次在實體分店做大型限時3天的回饋活動迎接雙11，並因應手機支付的趨勢，推出Happy Go Pay手機支付單筆滿額回饋HAPPY GO點數11倍送，同時結合愛買線上購物，預計帶動虛實整體來客數成長10倍。

11月9日至11月11日於愛買量販全台14間門市使用Happy Go Pay手機支付單筆滿1,111元以上，回饋HAPPY GO點數11倍送（含原來1倍），單筆最高回饋1,500點，刷指定遠東商銀、花旗、台新、聯邦、第一銀行信用卡再加碼送110點；另推出500款日韓商品最低5折起、100款商品買1送1，像是環保可丟馬桶的拭拭樂濕拭衛生紙20抽買1送1、每包24.5元，依必朗洗衣精補充包2,000g買1送1、每包49.5元，UCC經典風味濾掛式咖啡經典風味24入買1送1、每盒318元，舒潔香氛抽取衛生紙100抽 X 8包買1送1、每串99.5元。

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愛買線上購物在今年10月雙11暖身慶的銷售數字發現，新手爸媽們專搶尿布、奶粉，尿布單日最高狂銷500包，奶粉銷量翻倍成長；iPhone手機銷量飆5倍，因換季需求，除濕變頻免曬乾衣機銷量也飆高3倍。11月4日起蝦皮商城與愛買線上購物攜手打造「雙11地表最強電商超市」，萬件民生用品在蝦皮首頁就可輕鬆購，11月4日至11月10日輸入蝦皮超市 X 愛買專屬折扣碼消費滿799元現折100元，全店滿199元免運。

此外，11月4日愛買線上購物在蝦皮平台還有限時整點激殺商品5折起，中午12點開賣多喝水檸檬風味氣泡水560ml X 24入，原價600元、67折特價399元；下午1點開賣TESCOM大風量保濕負離子吹風機，原價699元、57折特價399元；晚上11點開賣崇德發黑麥汁250ml X 20瓶買1送1，相當於40瓶原價1,200元、5折特價600元。