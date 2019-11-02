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陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

實體門市、網路齊推！愛買量販「雙11攻略」買這些最賺

2019-11-02 18:14聯合報 記者陳立儀／即時報導

一年一度的雙11大戰開打，愛買量販即日起至11月11日實體門市、網路齊推年度最優惠回饋，愛買資深經理王佳慧表示，今年首次在實體分店做大型限時3天的回饋活動迎接雙11，並因應手機支付的趨勢，推出Happy Go Pay手機支付單筆滿額回饋HAPPY GO點數11倍送，同時結合愛買線上購物，預計帶動虛實整體來客數成長10倍。

11月9日至11月11日於愛買量販全台14間門市使用Happy Go Pay手機支付單筆滿1,111元以上，回饋HAPPY GO點數11倍送（含原來1倍），單筆最高回饋1,500點，刷指定遠東商銀、花旗、台新、聯邦、第一銀行信用卡再加碼送110點；另推出500款日韓商品最低5折起、100款商品買1送1，像是環保可丟馬桶的拭拭樂濕拭衛生紙20抽買1送1、每包24.5元，依必朗洗衣精補充包2,000g買1送1、每包49.5元，UCC經典風味濾掛式咖啡經典風味24入買1送1、每盒318元，舒潔香氛抽取衛生紙100抽 X 8包買1送1、每串99.5元。

愛買線上購物在今年10月雙11暖身慶的銷售數字發現，新手爸媽們專搶尿布、奶粉，尿布單日最高狂銷500包，奶粉銷量翻倍成長；iPhone手機銷量飆5倍，因換季需求，除濕變頻免曬乾衣機銷量也飆高3倍。11月4日起蝦皮商城與愛買線上購物攜手打造「雙11地表最強電商超市」，萬件民生用品在蝦皮首頁就可輕鬆購，11月4日至11月10日輸入蝦皮超市 X 愛買專屬折扣碼消費滿799元現折100元，全店滿199元免運。

此外，11月4日愛買線上購物在蝦皮平台還有限時整點激殺商品5折起，中午12點開賣多喝水檸檬風味氣泡水560ml X 24入，原價600元、67折特價399元；下午1點開賣TESCOM大風量保濕負離子吹風機，原價699元、57折特價399元；晚上11點開賣崇德發黑麥汁250ml X 20瓶買1送1，相當於40瓶原價1,200元、5折特價600元。

愛買線上購物在friDay購物平台即日起至11月13日上午9點59分每天每筆不限金額訂單可參加1,111元折價券抽獎，還可搶限量100元折價券，11月11日當天全站商品F幣10%回饋送，最高上限送2,000元F幣；樂天市場平台11月11日當天樂天點數11%回饋，最高上限送200點；Yahoo奇摩商城平台11月11日當天全店92折、超贈點7倍送。

愛買量販積極搶攻雙11商機，線上線下齊攻狂撒千萬回饋。圖／愛買量販提供
愛買量販積極搶攻雙11商機，線上線下齊攻狂撒千萬回饋。圖／愛買量販提供
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11月4日愛買線上購物在蝦皮平台推出限時整點激殺商品5折起，下午1點開賣TESC...
11月4日愛買線上購物在蝦皮平台推出限時整點激殺商品5折起，下午1點開賣TESCOM大風量保濕負離子吹風機TID292TW，原價699元、57折特價399元。圖／愛買量販提供
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11月9日至11月11日愛買量販門市推出拭拭樂濕拭衛生紙20抽買1送1、每包24...
11月9日至11月11日愛買量販門市推出拭拭樂濕拭衛生紙20抽買1送1、每包24.5元。圖／愛買量販提供
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11月9日至11月11日愛買量販門市推出UCC經典風味濾掛式咖啡經典風味24入買...
11月9日至11月11日愛買量販門市推出UCC經典風味濾掛式咖啡經典風味24入買1送1、每盒318元。圖／愛買量販提供
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11月4日愛買線上購物在蝦皮平台推出限時整點激殺商品5折起，中午12點開賣多喝水...
11月4日愛買線上購物在蝦皮平台推出限時整點激殺商品5折起，中午12點開賣多喝水檸檬風味氣泡水560ml X 24入，原價600元、67折特價399元。圖／愛買量販提供
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11月9日至11月11日愛買量販門市推出舒潔香氛抽取衛生紙100抽 X 8包買1...
11月9日至11月11日愛買量販門市推出舒潔香氛抽取衛生紙100抽 X 8包買1送1、每串99.5元。圖／愛買量販提供
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11月4日愛買線上購物在蝦皮平台推出限時整點激殺商品5折起，晚上11點開賣崇德發...
11月4日愛買線上購物在蝦皮平台推出限時整點激殺商品5折起，晚上11點開賣崇德發黑麥汁250ml X 20瓶買1送1，相當於40瓶原價1,200元、5折特價600元。圖／愛買量販提供
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愛買雙11衛生紙
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