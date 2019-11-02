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搶攻雙11！屈臣氏網路商店3折起 康是美抽獎送機票

2019-11-02 16:56聯合報 記者陳立儀／即時報導

雙11購物節虛實通路狂撒優惠，藥妝店也搶搭熱潮，屈臣氏網路商店「1111狂歡盛典」11月4日至11月13日開跑，全館最低3折起，並祭出每日主題下殺爆品；康是美則於實體門市推出超過700件商品買1送1、千件熱銷商品第二件5折，雙11當天並於指定門市舉辦消費滿額限量抽獎，最大獎將送出濟州航空台灣－韓國指定航線來回機票。

屈臣氏網路商店「1111狂歡盛典」聯手9大集團品牌，年度爆品任挑任選消費滿888元現折100元，活動期間每天都有不同優惠，11月4日髮類商品精選7折起，11月5日日用品下殺79折起，11月6日嚴選熱銷保養品4折起，11月7日指定專櫃商品消費滿3,000元現折300元， 11月8日15大醫美品牌85折、再享消費滿1,500元送200元電子提貨券，11月9日寵i愛會員獨享彩妝商品77折（部分商品除外），11月10日保健品最低72折起，11月11日推出眾多好物超狂下殺11元、111元、1,111元，11月12日屈臣氏獨家商品下殺5折起，11月13日箱購79折起。

康是美即日起至11月19日推出超過700件商品買1送1、千件熱銷商品第二件5折，指定醫美品牌滿1,500元送150元現金折價券。11月11日當天於全台指定32間康是美實體門市開店起至上午11點11分前11名單筆消費滿2,000元可獲抽獎券一張，共限量352名張張有獎，將送出32張機票，其他獎品包括Greenland果漾潤澤護唇膏、我的美麗日記淨白光活氧膜4入、露得清城市亮白旅行組、mocodo耶誕紅美妝蛋等。

康是美11月11日當天於指定門市舉辦消費滿額限量抽獎，最大獎將送出濟州航空台灣－...
康是美11月11日當天於指定門市舉辦消費滿額限量抽獎，最大獎將送出濟州航空台灣－韓國指定航線來回機票。圖／康是美提供
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屈臣氏網路商店「1111狂歡盛典」11月4日至11月13日開跑 ，最低下殺3折起...
屈臣氏網路商店「1111狂歡盛典」11月4日至11月13日開跑 ，最低下殺3折起，11月11日還有一日限定11元超狂夯貨。圖／屈臣氏提供
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康是美即日起至11月19日推出超過700件商品買1送1、千件熱銷商品第二件5折。...
康是美即日起至11月19日推出超過700件商品買1送1、千件熱銷商品第二件5折。圖／康是美提供
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使用屈臣氏Watsons App購物可享限定折扣碼，還可參加狂歡盛典破關領紅包，...
使用屈臣氏Watsons App購物可享限定折扣碼，還可參加狂歡盛典破關領紅包，實體門市也攜手銀行同慶雙11祭出回饋金。圖／屈臣氏提供
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康是美即日起至11月19日指定醫美品牌滿1,500元送150元現金折價券。圖／康...
康是美即日起至11月19日指定醫美品牌滿1,500元送150元現金折價券。圖／康是美提供
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品牌雙11醫美
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