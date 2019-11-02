BALLY重新回歸台灣市場 曾之喬露小肚肚性感力挺
2019-11-02 16:29
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
瑞士皮件品牌BALLY在撤離台灣市場6年後重新回歸，由MINOSHIN（美之心）拿下零售總代理，首店以快閃店型式落腳台中新光三越中港店，第一個專門店則是開設在板橋大遠百，讓品牌經典的紅白相間條紋形象重新駐足台灣。
BALLY正式回歸市場，美之心並計畫於一年內在北、中、南陸續拓點，台北板橋大遠百在10月初開始營運，預計台灣的首間旗艦店會於2020的下半年度在信義商圈開幕。而之前在米蘭時裝周，BALLY以展示間方式呈現2020春夏新品，以建築風格、藝術概念、自然寫意的植栽打造如在家中的舒適感，因此在當季多以自然環境中的色彩例如天空的漸層色調，或是岩石的灰色、黏土棕，以及宛如熔金般的耀眼落日橘色，搭襯品牌經典的BALLY紅、海軍藍，展現「BALLY之家」源於自然的品味，女裝的主輪廓是褶襉裙款，羊毛面料和華夫格紋梭織單品都展現實穿性。
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曾之喬則是在時裝周期間穿上2019秋冬系列的薰衣草紫皮革斗篷，搭配登山靴、可攜帶毛毯的斜背包，在米蘭街拍，傳達旅途的冒險精神，並且將瑞士的登山、健行等戶外運動，作為服裝設計靈感，她並且在2020春夏展示間拍攝穿搭照，以運動風的長版開襟襯衫露出小肚肚，誠意相挺。
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