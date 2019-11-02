超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃

2019-11-02 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



隨著氣溫逐漸下滑，超商湯麵、鍋物、湯品、關東煮等溫暖系鮮食業績提升，在地與異國風味齊放。7－ELEVEN鎖定關東煮，主打「泰式打拋豬湯包」、「日本野燒竹輪」與個人化湯包；全家便利商店推出冬天必備的焗烤口味鮮食；萊爾富瞄準單身商機推出個人即時鍋物限時優惠；OKmart則有新款燴飯、福記聯名的芋頭鹹粥與四神排骨湯、獨家預購的喜憨兒暖心享喝湯系列。

7－ELEVEN提前發動鮮食換季，10月陸續上市的「韓式雙拼海陸鍋」、「御選紅燒牛肉麵」，帶動湯麵鍋物業績成長3倍，11月4日將再推出與麵屋一燈聯名的新品「黃金豚骨叉燒拉麵」，以豚骨湯頭搭配主廚特調的辣醬，口味濃郁有層次。關東煮則有迷你湯包造型的「泰式打拋豬湯包」，上市6天就熱銷超過13萬顆，即日起至11月5日關東煮全品項均一價15元，11月6日起將推出日本進口的「日本野燒竹輪」；另外還有個人化高湯包，共有泰式酸辣湯底、川味麻辣湯底兩款，可依個人喜好加入關東煮高湯中，甚至有人買回家加入料理食材，上市至今已銷售超過200萬包，11月6日至12月3日關東煮任選4入免費送高湯包。

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全家便利商店針對超商美食之一的義大利麵推出較濃郁系的口味，加上雙主菜的方式，打造雙倍飽足感，11月6日起也將推出冬天必備的焗烤口味，「濃乳酪雙拼焗麵」以特濃巧達奶醬搭配乳酪球與起司絲，加上燻雞、燻腸的豐富口感，適合冬季享用；獨家的韓系「魚板OPPA」已擴大至全台200間店舖販售。

萊爾富看準單身經濟，主打個人化即食鍋物，11月6日開賣的新品「麻辣牛肉鍋」以麻辣鹹香湯頭搭配牛肉片、貢丸、鴨血、凍豆腐、玉米、金針菇、高麗菜及王子麵，料豐味美；「韓式部隊鍋」在營區型商圈門市的買氣極旺，幾乎一上架就立刻被清空，泡菜湯底加入王子麵、鑫鑫腸、豬肉片、泡菜、起士片、嫩豆腐、金針菇、年糕等食材，份量十足；如果不愛吃辣，可選擇「狀元麻油雞麵線」。11月6日至12月3日萊爾富單人暖心鍋物指定主餐加10元，即可搭配光泉有水準礦泉水、光泉楊桃汁、伊藤園蘋果紅茶、伊藤園蜜桃紅茶、伊藤園二條麥茶或中杯熱美式咖啡。