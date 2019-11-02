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火鍋季節又到了！ 迎餐飲旺季超人氣火鍋搶食市場

2019-11-02 15:51攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

時序入冬又到火鍋季節，近年來「水產超市火鍋」掀起一波鍋物消費新熱潮，漢來美食(1268)今天一口氣推出包括全新鍋物品牌「潮之鍋物SEAPOT」，以及瞄準蔬食市場的「五梅先生 May Sensei」兩家餐廳，要搶攻南台灣外食市場，而高雄老字號的「灑椒」麻辣火鍋則推出專為壽星獨享的「生日快樂肉瀑布」，壽星幾歲、肉就有幾片，吸引饕客把家中阿公阿嬤請出來一起用餐。

漢來美食全新火鍋品牌「潮之鍋物SEAPOT」看準市場需求，主打自助生鮮超市鍋物，提供波士頓活龍蝦、天使紅蝦、日本廣島生蠔、北海道干貝….等澎湃極鮮的各式高級海鮮，讓消費者自己提著菜籃挑選食材，想吃多少拿多少，3種主廚特製湯頭，以及現場製做的握壽司，讓吃火鍋增加更多趣味性！

台灣素食人口高達人口比例一成，漢來美食總經理林淑婷嗅準餐飲市場對纖蔬食逐年攀升的強烈需求，推出「五梅先生」蔬食餐廳，以各種時令鮮蔬幻化成美味佳餚。招牌主食首推「先生手作紅燒濃湯麵」，以大豆蛋白製成的獅子頭，跟細火慢燉的紅燒湯頭，加入洋蔥格外甜美，另外選用有機蔬菜、非基改豆腐等食材的「先生手作綜合滷味拼盤」，主廚用了十多種香料精心調配而成的滷汁，香氣十足不死鹹，輕纖又美味。

從業餐飲業近20年王信宗，因本身喜吃辣，拜師學藝鑽研麻辣鍋烹調及口味，在高雄及屏東兩地連開4家「灑椒」麻辣鴛鴦鍋分店，主打麻辣鍋湯頭除了烹煮食材也能喝下肚，還有專為壽星推出的「生日快樂肉瀑布」只要加價 300元，多少歲就送幾片，厚實的肉片垂掛在木桿上，排列起來十分壯觀。還有超華麗的「鳥籠」海鮮拼盤，銀色的層架彷彿英式下午茶，非常吸睛，經常吸引許多外國遊客前來嚐鮮。

餐飲業者王信宗推超華麗的「鳥籠」海鮮拼盤，銀色層架彷彿英式下午茶陣仗，非常吸睛！...
餐飲業者王信宗推超華麗的「鳥籠」海鮮拼盤，銀色層架彷彿英式下午茶陣仗，非常吸睛！記者劉學聖／攝影
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漢來美食全新火鍋品牌「潮之鍋物SEAPOT」看準市場需求，主打自助生鮮超市鍋物。...
漢來美食全新火鍋品牌「潮之鍋物SEAPOT」看準市場需求，主打自助生鮮超市鍋物。圖／漢來美食提供
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高雄老字號的「灑椒」麻辣火鍋推出專為壽星獨享的「生日快樂肉瀑布」，壽星幾歲、肉就...
高雄老字號的「灑椒」麻辣火鍋推出專為壽星獨享的「生日快樂肉瀑布」，壽星幾歲、肉就有幾片，吸引饕客把家中阿公阿嬤請出來一起用餐。記者劉學聖／攝影
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高雄老字號的「灑椒」麻辣火鍋推出專為壽星獨享的「生日快樂肉瀑布」，壽星幾歲、肉就...
高雄老字號的「灑椒」麻辣火鍋推出專為壽星獨享的「生日快樂肉瀑布」，壽星幾歲、肉就有幾片，吸引饕客把家中阿公阿嬤請出來一起用餐。記者劉學聖／攝影
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漢來美食全新火鍋品牌「潮之鍋物SEAPOT」看準市場需求，主打自助生鮮超市鍋物。...
漢來美食全新火鍋品牌「潮之鍋物SEAPOT」看準市場需求，主打自助生鮮超市鍋物。圖／漢來美食提供
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火鍋海鮮
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