2L牡蠣上桌！4間餐廳「廣島牡蠣」餐 有飯有麵還有鍋
2019-11-01 23:26
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
自11月起至隔年2月期間，慕里諾餐飲集團旗下的「勝勢豬排」、「勝政豬排」、「石壁家義大利麵」、「鳥丈爐端燒」共同推出一系列「廣島牡蠣料理」，包括有酥炸廣島牡蠣里肌豬排套餐、牡蠣菠菜辣味奶油湯麵、牡蠣赤味噌鍋等不同型態的料理，讓民眾可以品嚐時令美味。
本次慕里諾選用日本的2L尺寸等級的「廣島牡蠣」。廣島牡蠣已有400年的牡蠣養殖歷史，佔全日本牡蠣生產量一半以上，每年11月至隔年2月為最佳產季。鳥丈爐端燒在11月至12月底期間，推出了「牡蠣赤味噌鍋」，選用日本紅味噌搭配柴魚湯底，搭配天津白菜、宜蘭三星蔥與廣島牡蠣，每份480元。另外還有將廣島牡蠣與綜合野菇共同烹煮的「野菇牡蠣釜飯」，每份420元。
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11月至12月底期間，勝勢豬排以廣島牡蠣搭配腰內豬排，推出「酥炸廣島牡蠣腰內豬排套餐」，可吃到牡蠣外酥內嫩的滋味，每份420元。勝政豬排則是以香草豬里肌搭配牡蠣，推出「酥炸廣島牡蠣里肌豬排套餐」，還有搭配3種不同沾醬的「酥炸廣島牡蠣佐三色醬套餐」，每份450元，另外還有純牡蠣的單點炸物或套餐可供選擇，售價250元起。
生義大利麵店「SPIGA石壁家」於即日起至11月31日推出廣島牡蠣系列。「蒜辣牡蠣紫蘇義大利麵」擁有紫蘇清香與蒜香的融合滋味，每份380元。另外還有牡蠣菠菜辣味奶油湯麵、蒜香油封牡蠣等餐點，為客人帶來牡蠣飽滿的食感。
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