「不要去台灣」影片吸睛10萬人 網友反讚:拍得太好

2019-11-01 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 /即時報導



Youtube頻道Tolt around the world近期公佈一支「不要去台灣」(Don’t Go To Taiwan)的影片,儘管標題看似充滿挑釁意味,甚至影片中也不斷提及「台灣只有高樓與工廠」、「台灣自然景觀毫無生命力」、「台灣沒有美食」等字眼,大力批評台灣的觀光,但許多人看完之後,反而紛紛讚譽留言「這真是令人印象深刻」、「拍得太好了!」、「都起雞皮疙瘩了!」

本支影片中,開頭就寫出「台灣只有高樓與工廠」,但是畫面卻帶出台灣森林、雲海等畫面;而在提及「台灣寺廟相當枯燥乏味」的標語時,又顯示出高雄的龍虎塔,以及廟宇內精細的雕刻、信眾牆等細節。至於在「台灣沒有美食」時,包括小籠包、海鮮、排骨酥又接連出現,其他還有「熱愛戶外活動的人不適合來台灣」、「台灣文化並不多元」等等主題,也都被拍攝畫面「自己打臉」。最後影片才提到:不要去台灣-你會迷上「感動心台灣」。

