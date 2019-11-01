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「不要去台灣」影片吸睛10萬人　網友反讚：拍得太好

2019-11-01 22:57聯合報 記者陳睿中／即時報導

Youtube頻道Tolt around the world近期公佈一支「不要去台灣」（Don’t Go To Taiwan）的影片，儘管標題看似充滿挑釁意味，甚至影片中也不斷提及「台灣只有高樓與工廠」、「台灣自然景觀毫無生命力」、「台灣沒有美食」等字眼，大力批評台灣的觀光，但許多人看完之後，反而紛紛讚譽留言「這真是令人印象深刻」、「拍得太好了！」、「都起雞皮疙瘩了！」

本支影片中，開頭就寫出「台灣只有高樓與工廠」，但是畫面卻帶出台灣森林、雲海等畫面；而在提及「台灣寺廟相當枯燥乏味」的標語時，又顯示出高雄的龍虎塔，以及廟宇內精細的雕刻、信眾牆等細節。至於在「台灣沒有美食」時，包括小籠包、海鮮、排骨酥又接連出現，其他還有「熱愛戶外活動的人不適合來台灣」、「台灣文化並不多元」等等主題，也都被拍攝畫面「自己打臉」。最後影片才提到：不要去台灣－你會迷上「感動心台灣」。

不論是豐富、優美的畫面或是運鏡，或是藉由一連串反串的字眼，反而帶出了台灣許多在地觀光特色。該支影片在上線短短5天就已經吸引約10萬人次觀看。有網友留言「這影片太屌了，國際水準！」、「看完這影片心中充滿著深深地感動，也讓我回憶起自己從小到大所生長的根」、「謝謝你，拍的好美」、「看到標題是要進來罵人的，看完感動到快哭了！」。另外也有許多網友紛紛留言自己旅行台灣的經驗，成功讓各地網友看見台灣之美。

在敘述「台灣只有高樓與工廠」時，以台灣農團、森林、雲海等畫面來達到反串效果。圖／...
在敘述「台灣只有高樓與工廠」時，以台灣農團、森林、雲海等畫面來達到反串效果。圖／擷取自Youtube
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Tolt around the world的「不要去台灣」（Don’t Go T...
Tolt around the world的「不要去台灣」（Don’t Go To Taiwan）影片，已經累積約10萬人次觀看。圖／擷取自Youtube
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