德誼數位雙11超狂！指定款Beats耳機加1元多1件
2019-11-01 20:04
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
德誼數位Data Express雙11加碼優惠即日起至11月11日開跑，強推「加1元多1件」活動，包括無線藍牙喇叭、Beats頭戴式耳機等可享加1元多1件；適逢百貨周年慶大戰，德誼數位同步推出好禮大放送，攜碼指定方案選購Mac與iPhone 11系列，搭配舊機換新機最高可省下高達36,840元。
本次德誼數位推出的雙11「加1元多1件」活動中，UE Wonderboom無線藍牙喇叭原價2,490元，加1元就可抱兩組回家；原價6,990元的指定款Beats Solo 3 Wireless頭戴式耳機加1元多1件，平均1件只要3,495元；購買AirPods加1元可獲得指定保護套；購買Apple Watch加1元就送市價1,090元的Moshi旅行充電座。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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即日起德誼數位推出全新第7代iPad預購，iPad Wi－Fi版售價10,900元起、Wi－Fi＋行動網路版售價15,400元起；購買指定款iPad加價1,111元可享指定保護殼及保護貼、羅技Crayon數位筆2選1（原價皆為2,190元）。
此外，即日起至11月30日於德誼數位購買Mac產品並選擇攜碼指定方案，除了商品現折9,600元之外，還可加1元帶回市價2,990元的巧控滑鼠2，現場加購AppleCare＋可享好禮3選1；iPhone 11搭配攜碼指定方案現折9,600元，加碼送指定配件購物金2,000元，現場加購DE Care行動裝置險可同享好禮3選1，另有周邊配件套餐加購優惠價。
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