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台灣才有的繁體書法之美 《讀衣IV》時尚跨界展登場！

2019-11-01 19:46聯合報 記者吳曉涵／即時報導

由台灣書法藝術家董陽孜、團團文創所共同主導的年度藝術時尚跨界展《讀衣IV》登場，今年以「四季」為題，按慣例邀請台灣服裝設計師參與，透過他們的創意與不同的解讀角度，持續藉文字藝術為東方時尚發聲。

從最初簡單的線條到單字呈現，策展人董陽孜此次改以「滴翠」、「荷淨」、「月華」、「寒松」四個詞彙代表「春」、「夏」、「秋」、「冬」，透過書法不同的線條與勁道讓字詞意思更具象。她表示，《讀衣》時尚跨界展這些年來其實主要目的只有一個：「就是希望大家能拿起筆來寫我們自己的文字。」她也透露自己原本對時尚這回事是很恐懼的，「因為這個活動認識了好多優秀年輕的設計師，非常開心。」

而共同策展人暨團團創意總監馮亞敏也表示，她很佩服董陽孜老師一直以來對傳遞文化之美的堅持。無論是《讀衣》或是未來更多的新企畫，她身為共同策展人，都會持續秉持著「透過時尚來體現中華文化」的這個理念去規劃，希望能以文化為根基來創造潮流。「因為董老師很珍惜台灣保留繁體字的美麗，她特別希望這方面的文化能夠多跟各領域做不同的跨界、聯名，我想我們可以透過這樣的概念，進而發展成一種跟外來文化並駕齊驅的『國潮』。像很多人經常穿印有英文字的服裝，董老師就會疑問想說那為什麼沒有中文字的服裝呢？」她也大推今年《讀衣IV》展覽周邊商品也很有特色與設計感，是會讓人想穿搭出門的。

今年參與《讀衣IV》計畫的共有7位設計師，除了以往原班底周裕穎、陳劭彥、蔡宜芬之外，更加入了在國際時裝周都有所斬獲的沙布喇安德烈、汪俐伶、黃薇，以及加拿大籍華裔設計師Daniel Wong，他們以各自標誌性的設計風格、極富創意的材質來演繹東方時尚美學。周裕穎發揮環保精神，將以往剩餘或NG的布料、素材拿來再次創作，陳劭彥結合3D動畫去展現服飾的線條與結構趣味。蔡宜芬使用烏干紗與刺繡打造四季畫布，汪俐伶則是以四季都存在的蜘蛛作為靈感，搭配台灣廚房常見的鋼絲球刷、LED燈飾，創建一個互動模式讓參觀者的心跳速度去操控燈光的流動。沙布喇安德烈以「原生感」為主要訴求，利用檳榔葉、小米、紅藜等等素材設計，還聞得到草葉的香氣。Daniel Wong以繽紛印花結合書法的狂野，而第一次在台灣公開展出作品的黃薇，則是用她一貫的清新氣息，以「運墨而五色具」的概念去呈現書法的氣韻。此外，更有9位來自實踐大學的服裝設計系學生投入參與文字線條的印花創作。

連俞涵、曾珮瑜以及近幾年也投入繪畫領域、更曾在羅浮宮展出作品的男星郭彥甫，都受邀在開展當天來一窺《讀衣IV》的魅力。郭彥甫表示，服裝設計要結合書法感覺不是很容易，「藝術家都有自己的堅持，兩種不同領域的東西混合在一起並不是那麼簡單。書法幻化為服裝，跳脫平面的概念，能做的變化非常多，是一場很精采的呈現。而且現在大家大多都使用打字，來這個展覽回味一下以前學生時期練書法的感受也不錯。」他透露最喜歡Daniel Wong的印花作品。

《讀衣IV》除了主展場的7位設計師作品之外，副展區還提供一個練字的空間，讓觀展民眾可以隨心試寫書法。此外，也提供多種類的相關周邊時尚商品，包括T恤、帽子與水壺、購物袋等等。

2019《讀衣IV》藝術時尚跨界展

展期｜2018/11/2(六)-11/11(一)，皆採免費參觀

時間｜10:00-20:00

地點｜華山1914文創產業園區紅磚區西一和西二館（臨北平東路與杭州北路口）

沙布喇安德烈以「原生感」為主要訴求，利用檳榔葉、小米、紅藜等等素材設計，還聞得到...
沙布喇安德烈以「原生感」為主要訴求，利用檳榔葉、小米、紅藜等等素材設計，還聞得到草葉的香氣。圖／團團文創提供
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今年參與《讀衣IV》計畫的7位設計師，與董陽孜、馮亞敏合照。圖／團團文創提供
今年參與《讀衣IV》計畫的7位設計師，與董陽孜、馮亞敏合照。圖／團團文創提供
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旅英設計師黃薇第一次在台灣公開展出作品，用她一貫的清新氣息，以「運墨而五色具」的...
旅英設計師黃薇第一次在台灣公開展出作品，用她一貫的清新氣息，以「運墨而五色具」的概念去呈現書法的氣韻。圖／團團文創提供
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汪俐伶以四季都存在的蜘蛛作為靈感，搭配台灣廚房常見的鋼絲球刷、LED燈飾，創建一...
汪俐伶以四季都存在的蜘蛛作為靈感，搭配台灣廚房常見的鋼絲球刷、LED燈飾，創建一個互動模式讓參觀者的心跳速度去操控燈光的流動。圖／團團文創提供
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連俞涵。圖／團團文創提供
連俞涵。圖／團團文創提供
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蔡宜芬使用烏干紗與刺繡打造四季畫布。圖／團團文創提供
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荷淨四季摺疊水壺，300元。圖／團團文創提供
荷淨四季摺疊水壺，300元。圖／團團文創提供
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寒松四季老帽，500元。圖／團團文創提供
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《讀衣IV》於華山文創園區開展。圖／團團文創提供
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Daniel Wong以印花結合書法的狂野。圖／團團文創提供
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荷淨短ㄒ，900元。圖／團團文創提供
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周裕穎發揮環保精神，將以往剩餘或NG的布料、素材拿來再次創作。圖／團團文創提供
周裕穎發揮環保精神，將以往剩餘或NG的布料、素材拿來再次創作。圖／團團文創提供
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策展人董陽孜表示，《讀衣》時尚跨界展這些年來其實主要目的只有一個：「就是希望大家...
策展人董陽孜表示，《讀衣》時尚跨界展這些年來其實主要目的只有一個：「就是希望大家能拿起筆來寫我們自己的文字。」圖／團團文創提供
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寒松長袖ㄒ，1,200元。圖／團團文創提供
寒松長袖ㄒ，1,200元。圖／團團文創提供
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曾珮瑜。圖／團團文創提供
曾珮瑜。圖／團團文創提供
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汪俐伶設計師商品-荷霧炫光托特包，1,280元，有反光設計。圖／團團文創提供
汪俐伶設計師商品-荷霧炫光托特包，1,280元，有反光設計。圖／團團文創提供
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月華四季老帽，500元。圖／團團文創提供
月華四季老帽，500元。圖／團團文創提供
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陳劭彥結合3D動畫去展現服飾的線條與結構趣味。蔡宜芬使用烏干紗與刺繡打造四季畫布...
陳劭彥結合3D動畫去展現服飾的線條與結構趣味。蔡宜芬使用烏干紗與刺繡打造四季畫布。圖／團團文創提供
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郭彥甫。圖／團團文創提供
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