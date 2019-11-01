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超狂！限量版「寶可夢」商品下殺85折粉絲瘋搶

2019-11-01 18:30聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

寶可夢資深玩家注意嘍！「國泰優惠/MyRewards」APP即日起推出最新閃購活動「寶可夢主題月」，限期搶購《寶可夢劍/盾》RPG遊戲和多款Pokémon Center限定商品，會員專屬優惠下殺85折，吸引粉絲爭相搶購。

首款商品「寶可夢 皮卡丘尾巴造型吊飾」開賣即售罄，緊接著於11月4日、6日及8日推出接連推出多款限定商品，緊緊抓住玩家眼球。好康再加碼，透過國泰優惠APP連結 FunNow都會玩樂預訂平台，以國泰世華卡結帳享5%優惠折扣，另提供加碼好康小撇步，搭配KOKO系列信用卡結帳，再享3~5%現金回饋，刷愈多賺愈多。

即日起至11月底，以國泰優惠APP使用「FunNow」最高回饋10%，單筆訂單滿 499元即贈7-ELEVEN大冰拿乙杯，限量前500名；同場加映至12月底，凡使用「麻吉付」加油消費，滿30公升回饋30元，每人每月限2次。

「寶可夢主題月」即日起開跑，多項限定商品同步亮相。圖/擷取自國泰優惠APP
「寶可夢主題月」即日起開跑，多項限定商品同步亮相。圖/擷取自國泰優惠APP
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限量「寶可夢」商品讓粉絲欲罷不能。圖/國泰金控提供
限量「寶可夢」商品讓粉絲欲罷不能。圖/國泰金控提供
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「國泰優惠」APP提供吃喝玩樂停車購物等多樣化服務。圖/國泰金控提供
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