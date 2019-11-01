超狂！限量版「寶可夢」商品下殺85折粉絲瘋搶
2019-11-01 18:30
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
寶可夢資深玩家注意嘍！「國泰優惠/MyRewards」APP即日起推出最新閃購活動「寶可夢主題月」，限期搶購《寶可夢劍/盾》RPG遊戲和多款Pokémon Center限定商品，會員專屬優惠下殺85折，吸引粉絲爭相搶購。
首款商品「寶可夢 皮卡丘尾巴造型吊飾」開賣即售罄，緊接著於11月4日、6日及8日推出接連推出多款限定商品，緊緊抓住玩家眼球。好康再加碼，透過國泰優惠APP連結 FunNow都會玩樂預訂平台，以國泰世華卡結帳享5%優惠折扣，另提供加碼好康小撇步，搭配KOKO系列信用卡結帳，再享3~5%現金回饋，刷愈多賺愈多。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
即日起至11月底，以國泰優惠APP使用「FunNow」最高回饋10%，單筆訂單滿 499元即贈7-ELEVEN大冰拿乙杯，限量前500名；同場加映至12月底，凡使用「麻吉付」加油消費，滿30公升回饋30元，每人每月限2次。
留言