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「2019國際手作設計節」今日開展！打卡享環保袋及絹印體驗

2019-11-01 15:54聯合新聞網 udn售票網

圖/文 愛手創提供。
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「2019國際手作設計節 INTERNATIONAL CRAFT DESIGN FESTIVAL」本次同樣攜手CONNECT-ASIA邀請到日本、香港、泰國、印度、英國、瑞士、法國、俄羅斯、馬來西亞、澳門等多國職人進駐現場華山，結合香港賞想文創節和日本蔦屋書店熊本三年坂，共同打造的國際手作祭典期間內的手作課程卡司陣容堅強。除了結合眾多國際知名的亞洲手作職人老師現場親自教學外，更有超值活動打卡禮環保提袋，還可至玩印工作室印製精選圖案成為專屬作品，推薦喜愛手作的朋友別錯過展場限定活動。

主辦單位愛手創期望藉由市集活動讓人們能夠回歸最初的對話模式，讓各個職人將作品、藝術、創作理念等以面對面的形式傳達給大眾，讓每一個人都能親身感受到其中的細膩與堅持以及更多的溫暖。「在某種程度上，我們不需要新東西，而是需要新的意義。」創造新設計不如創造新意義。2019國際手作設計節將於11月1日至11月3日。活動為期三天於台北華山1914文創園區舉辦，邀請亞洲及歐美地區數一數二的手作文創產業，來台展現其令人讚嘆不已的日本手作精神和美感，並與台、港各國職人連線，不用出國就能與喜愛的手作職人近距離交流！

圖/文 愛手創提供。
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今年舉辦國際手作設計節，最重要添加設計巧思及新鮮感，活動與攜手日本Indigo Inc及 香港 賞想Think of a style合作，秉持著「圍繞好設計、尋找好作品」的購物及分享平台，將各種設計文化藝術融入生活之中。今年賞想文創節帶著超過30位香港當地職人們來到華山，搭建全市最大型手作巿集，讓藝術、設計、創意、以至大自然及可持續發展意念共冶一爐，注入秋冬季活躍的血脈之中。

也邀請到日本唯一被譽為全球20名最美的書局，蔦屋書店熊本三年坂TSUTAYA BOOKS Kumamoto Sannenzaka，蔦屋書店熊本三年坂的自我定位是傳達有創意的、全新生活方式的媒體。與一般書店的關注點不同，蔦屋書店主要在於親子的互動著眼點在於「人」，而真正能打動「人」——也就是讀者，蔦屋書店熊本三年坂能讓讀者在書店裡能像「在自家書房中一樣安逸」簡潔實現易讀的需求，也能讓小朋友在閱讀中走入熊本Kumamoto的可愛風格中的書店。

期間內日本蔦屋書店熊本三年坂皆有提供限量適用台灣蔦屋書店折價券，本次活動絕對精彩到讓您目不轉睛不想離開！

圖/文 愛手創提供。
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活動以生活為主軸出發，廣羅生活為主題各領域設計師，為了讓參與的消費者能和更多日本職人們交流，今年安排了許多的現場表演、體驗及講座課程，有手作人氣麵包胸針、原礦項鍊、石紋手感瓷碗…等各項職人親自指導的體驗課程和萬眾矚目的Live painting現場實演請到日本職人吉田枝里子Monica老師以螢光粉為基調創作抽象的意象畫作，希望可以帶給觀賞的人能量，老師將以3天活動期間創作完成作品，完成作品可自由拍照活動絕對讓你愛不釋手。內外兼具文創工作者教學、展出內容包羅萬象，以「心意」、「創新」、「個性」、「實用」為主軸，體驗手作最迷人之處。

本次DM活動打卡就送可愛環保袋，時尚又實用，打卡活動也與玩印工作室合作，他們是有別於一般復興傳統工藝，主要致力的是在推廣「絹印教學」，最大的樂趣其實在於過程中的感情和樂趣，無論是從手繪黑稿一步步至曬版完成，或是單純印刷的體驗，其中人與人的互動和溫度，相互感染醞釀的愉快氣氛，都是科技機器無法製造或取代的，人們會更需要有溫度的東西，絹印應該還有無限創新的可能。拿到袋子後可以到玩印工作室，來印製您喜歡的圖案樣式到您的袋子背面上，對於熱愛手作的您絕對不能錯過唷！

圖/文 愛手創提供。
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2019 國際手作設計節｜手作設計為生活而存在

2019 International Craft Design Festival

活動日期 Event Date ：2019/11/01(五)-2019/11/03(日)

入場時間 Doors Open ：10:00

活動時間 Event Time：活動期間每日10:00-19:00

活動地點 Event Place：華山1914文創園區 東2A.B.C.D館

活動地址 Event address：台北市中正區八德路一段1號

購票：udn售票網

文創產業熊本
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