耶換交換禮物快搶買！這幾款限量美妝讓你捨不得送出手

2019-11-01 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



美妝、香氛向來是耶誕交換禮物的首選之一，美妝品牌也紛紛推出耶誕限量系列，ETUDE HOUSE今年以耶誕老人的麋鹿魯道夫為主題，尤其是玩轉色彩迷你眼影盤「紅鼻子魯道夫」更將眼影盒變身毛絨絨的麋鹿臉；innisfree綠色耶誕限量系列今年以音樂為靈感，每年秒殺的DIY手作禮盒是紙作音樂擴音器，並首次開放海外搶先上市、比韓國提前半個月推出。

ETUDE HOUSE「Rudolph，coming to town」耶誕限量系列以溫暖的紅棕色、雪夜般的白金微光色為重點色，6色的魯道夫限定款玩轉色彩迷你眼彩盤透過細緻的亮粉質地閃耀眼眸；玩美色計亮澤唇膏也推出全新限定5色，暖心的大地暖茶色、顯白的鮮紅莓果色都是今年耶誕的重點選色；另外還有舒嫩護手霜組、冬夜香氛蠟燭、刷具專家眼妝3件組等，包裝也都換上呆萌的紅鼻子魯道夫。

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innisfree與荷蘭平面設計師Jordy Van Den Nieuwendijk攜手打造2019綠色耶誕系列，推出明星保養品加大容量版、限量香氛和全新色號的限量版彩妝盤，香氛首推綠色耶誕歡樂頌香氛蠟燭，搭配旋轉式燭罩讓燭光與香氣一同搖曳，另有12月1日開賣的兩款綠色耶誕柔和小喇叭居室擴香，綠色耶誕濟州香氛護手霜限量組則是海外獨賣款、韓國也買不到。

innisfree綠色耶誕的DIY手作禮盒自2015年的積木公益禮盒、2016年的音樂盒、2017年的釘線畫到2018年的耶誕襪，每年都讓粉絲搶翻天，去年更創下開賣3天就售罄的驚人成績。今年的DIY紙作音樂擴音器採用復古留聲機造型，共有綠、黃、藍等3款，購買綠色耶誕限定商品加50元即可獲得DIY禮盒、限量送完為止，DIY禮盒的10%收益將捐贈至伊甸社會福利基金會。