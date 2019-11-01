市中心看「日式庭園＋楓紅」！3個神戶超便利賞楓名所
2019-11-01 15:13
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
根據預報，今年西日本地區11月的氣溫較例年平均稍高，因此賞楓的時期也會比例年晚，山區將於10月下旬～11月下旬，平地將在11月下旬～12月中旬為最佳觀賞期。在神戶市就有許多緊鄰市中心的絕美賞楓景點，讓賞楓行程安排更豐富多元。
【神戶市立森林植物園】
位於六甲山上、比神戶市區更早迎接楓葉季的「森林植物公園」，可說是神戶隱藏版的賞楓景點，10月19日～12月1日為賞楓時期，在此展開「紅葉森林漫步」活動，園內的紅葉樹木種類有38種、共3,000棵，隨著樹木種類和地區不同，紅葉期間內觀賞到紅葉樣貌每日也有所不同。園內的長谷池周邊、西雅圖之森、紅葉坂道、整排的杉木區都是可以看到絕美楓紅的地點。配合賞楓時期同時展開音樂會、漫步會等活動。另外，夜間點燈活動也是重頭看點，燈光打在染紅的樹木上，可以感受到與早上不同的紅葉風情。
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【神戶布引香草園】
神戶布引香草園栽種了約200種類，共達7.5萬株的香草和花卉，是日本規模最大的香草花園。今年賞楓期在11月上旬～12月上旬，園區內有展望廣場、觀景平台、風之丘芝生廣場等賞楓景點。在秋季時期搭乘神戶夢風船纜車，從車窗眺望被秋季染橘的六甲山、布引瀑布、京阪神的市景，可以說是離市區最近可以觀賞紅葉、神戶特色街道的豐富景點。在11月16、17、23、24日，還會於風之丘芝生廣場，展開4天限定的「紅葉咖啡」，讓民眾一邊欣賞紅葉，一邊享受甜點與香草茶。
【相樂園】
相樂園位於神戶市中央區，占地面積約20,000平方米，是神戶唯一的日式池泉回遊式庭園。踏上飛石和石橋漫步園中，可以看到流泉飛瀑景色，彷彿置身於深山幽谷。被國家列為重要文化遺產的舊小寺家廄舍廄舍、船屋形和舊哈薩姆住宅、茶室 「浣心亭」等，都是來到相樂園的必訪重點。
每年秋季相樂園內的樹木被紅葉染成橘紅色，11月下旬～12月上旬是紅葉最佳觀賞時期。從遠處眺望，可將日式庭園和紅葉景色盡收眼底。
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