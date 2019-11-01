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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

瞄準環狀線通車人潮 夯店「成真咖啡」進駐環球板橋

2019-11-01 14:17經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

瞄準年底聖誕節，以及環狀線通車帶來的龐大人潮，Global Mall板橋車站持續引進多個獨家或新北首店。

繼爆餡貝果「Miopane」、「一幻拉麵X胡同居酒屋」、「点心」、「邁泉豬排小邁店」紛紛登場後，今（1）日IG人氣夯店「Come True Coffee 成真咖啡」新北首店也在Global Mall板橋車站開幕了，不僅提供人氣的彩虹飯、舒芙蕾、創意薄餅、咖啡，還推出板橋獨家限定甜點「草莓圓舞曲舒芙蕾」、「草莓可可拉丁創意咖啡」。

歡慶開幕，「Come True Coffee 成真咖啡」Global Mall板橋車站店今日起一連七天，每日前10名點草莓圓舞曲舒芙蕾，即贈草莓可可拉丁創意咖啡乙杯；自即日起至11月30日點草莓甜釀組合（草莓圓舞曲舒芙蕾+草莓可可拉丁創意咖啡），即贈限量草莓可可拉丁創意咖啡。此外，12月底還預計推出早餐。

從台中起家的「Come True Coffee 成真咖啡」，此次首度插旗新北市，位於Global Mall板橋車站的新門市也是北部最大店，因位處在板橋車站，設計上以通透性為概念，不僅打造了圓弧中島設置全開放式廚房，手沖咖啡、舒芙蕾製作一覽無遺，視覺、味覺都滿足，更設有開放窗，即使在室內也可以感受戶外的陽光與微風，搭配整體大地色系及綠意盎然的植栽，營造放鬆療癒空間。

除了每月熱賣上萬份的舒芙蕾外，「Come True Coffee 成真咖啡」的Q彈彩虹飯也是招牌的人氣餐點。

讓人眼睛為之一亮的彩虹飯，選用的是口感Ｑ彈的彰化冠軍馥米，紅麴、藜麥、薑黃飯層次組合，配上當季繽紛蔬果，可選擇不同肉品或海鮮，像是近期新推出的海鹽蒸烤鮮中卷、日式鹽烤漬鯖魚，還有肉質鮮嫩的雪紋豚。

此外，「Come True Coffee 成真咖啡」也提供有多款鹹點，其中創意薄餅最具人氣，如櫻花蝦明太子、青蔥櫻桃鴨等，烤得酥脆的薄餅，舖上滿滿的櫻花蝦及明太子，鮮味十足；或是青蔥加上櫻桃鴨的黃金組合，鹹香夠味。

草莓可可拉丁創意咖啡。 圖／環球購物中心
草莓可可拉丁創意咖啡。 圖／環球購物中心
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瞄準環狀線通車人潮，夯店「成真咖啡」進駐環球板橋。 圖／環球購物中心
瞄準環狀線通車人潮，夯店「成真咖啡」進駐環球板橋。 圖／環球購物中心
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「草莓圓舞曲舒芙蕾」是成真咖啡Global Mall板橋車站店的獨家商品。 圖／...
「草莓圓舞曲舒芙蕾」是成真咖啡Global Mall板橋車站店的獨家商品。 圖／環球購物中心
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