拯救迷糊鬼神器！「AirPods耳環」化身最潮時尚單品
2019-11-01 13:57
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
現代科技進步，超便利的無線藍牙耳機AirPods，早以成為日常必須品，但礙於高單價加上不小心碰撞，就很容易脫落，是許多人遲遲不敢入手主因。
近期韓國最夯的「AirPods耳環」解決了少女們煩惱，外形酷似一般垂墜式耳環，下方以塑膠扣環固定，不使用耳機時僅需輕鬆掛回扣環，AirPods搖身一變成為耳環墜飾，無論跑步、健身或是與姐妹共進下午茶，引領全新時尚風情。
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看似複雜的「AirPods耳環」其實就是加裝一個塑膠圈在耳環底下，韓國有名擅長製作手工飾品的網友發揮想像力，推出新潮的「AirPods耳環」，屬於敏感體質的女孩也不用怕，貼心採用925純銀製作，兼具美觀與實用功能。
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