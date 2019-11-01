大陸電商「京東」雙11活動首度登台！加碼台灣專屬優惠
2019-11-01 13:56
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
繼淘寶之後，大陸電商「京東」也於今年雙11檔期進軍台灣市場，11月1日至11月11日舉辦「11.11京東全球好物節」，祭出平台上涵蓋家電、手機、數位等超過數億件商品，並針對台灣消費者推出專屬優惠，11月9、10日還將在台北三創生活園區舉辦「京東雙11快閃活動」，現場發放多項3C好禮。
今年雙11大檔，京東期望透過供應鏈整合、平台創新、貼心服務等三大品牌優勢，提供台灣消費者完整的網購服務，並結合京東在3C商品領域的號召力，祭出家電、手機、數位等超過數億件商品，同時針對台灣消費者推出專屬優惠，像是新人大禮包、眾多秒殺爆品、大牌手機5折秒殺、家電滿額折扣等。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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為了貼近台灣消費者體驗，11月9、10日京東在台北三創生活園區舉辦「京東雙11快閃活動」，以「買3C上京東」為主題，現場設立巨型幸運拉霸機，只要下載京東App加入會員，並於個人FB分享打卡，可參加一次幸運拉霸，有機會獲得iPhone11 Pro手機、小米投影機、ROC猛禽7.1遊戲耳機等限量優惠商品。
日前上線的全新電商購物平台「淘寶台灣」，整合本地與跨境商品，開站時就提供數千萬豐富多元的商品，並結合台灣在地物流，增加多元支付選擇，就是為了讓台灣消費者買得更方便，可在7－ELEVEN、全家便利商店、萊爾富進行超商取貨付款，並提供商城7天鑑賞期的購物保障、台灣本地退貨及24小時自動化客戶服務及專人服務。即日起註冊淘寶台灣成功，單筆訂單消費滿台幣100元就減50元、滿300台幣就減100元；11月10日前與18個品牌攜手舉辦品牌日，每天推出一個特別優惠，可享最高全店鋪折扣3折起，並再享店鋪100元起的折扣金。
即日起至11月10日淘寶台灣推出不同好禮的購物車，只需花費1元就有機會能清空這台購物車把獎品帶回家。其中一台將會是價值百萬台幣的超狂購物車；雙11當天更祭出超級優惠，11月11日超過千萬種商品超取0元免運。
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