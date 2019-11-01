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超狂惡趣味「鮭魚頸枕」來了！拉出腸子保你夜夜好眠

2019-11-01 12:26聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

歐洲被許多女孩列為一生必去夢想清單，如何在10多個小時長途飛行仍保持容光煥發模樣？這時有顆舒適頸枕一切搞定，擅長製造驚喜的日本人，推出全新超擬真「鮭魚頸枕」，不用時可側掛行李箱上，絕對能吸引路人眼球。

日本廠商推出「鮭魚頸枕」，外型仿真實鮭魚製作，使用時拉開拉鍊將鮭魚頗開，抽出肚子裡「腸子」頸枕，為講求真實性上方印製鮭魚卵圖飾，在旁人看來是將整條鮭魚掛在頸上，充滿惡趣味。

兩用的「鮭魚頸枕」近期已在日本的Village Vanguard線上開賣，每個售價日幣2530元，約台幣711元，稱得上年度最夯交換禮物首選。鮭魚尾巴綁有一條棉線，平常時可吊掛在行李上，如同大尾的「曬魚乾」設計，絕對是今年最潮配件之一。

橘紅色「腸子」頸枕印有鮭魚卵圖案，吸睛度十足。圖/取自Village Vangu...
橘紅色「腸子」頸枕印有鮭魚卵圖案，吸睛度十足。圖/取自Village Vanguard網站
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超逼真「鮭魚頸枕」使用時，宛如抽出紅色腸子般充滿惡趣味。圖/取自Village ...
超逼真「鮭魚頸枕」使用時，宛如抽出紅色腸子般充滿惡趣味。圖/取自Village Vanguard網站
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