鐵路便當節登場 這款便當開賣秒殺
台鐵 2019-11-01 11:45
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
局主辦第五屆的鐵路便當
節今天開幕，首度選在「主場」台北車站舉辦四天。JR東日本招牌E6系秋田新幹線便當一天限量50個，開賣瞬間就搶購一空。
本次活動以「移動的美好」為主軸，邀五國27家鐵道相關業者，超過35款便當參展。活動現場還重現消失數十年的鐵路餐廳和手翻茶技藝，以及一款在火車上已經絕版「比珍奶還夯的飲料」－蘇打汽水，也有復刻版的藍皮列車，相當吸睛。
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原定上午10時才讓民眾進場，最後提早半小時開放。JR東日本旅客鐵道說，人一進來「便當直接秒殺」。民眾黃小姐覺得自己很幸運，今天就是衝著招牌E6系秋田新幹線便當來，好險有買到。
另一位民眾買到西武鐵道最後一個限量便當，他說，原本是想要買銚子電鐵的，但已經賣光，雖然覺得很可惜，但買到西武的便當也覺得很幸運，會好好品嘗。據了解，還有鐵道迷凌晨1時從台中上來，只為購買心儀的便當。
台鐵局長張政源說，今天是非常重要的日子，連續五年主辦，便當節內容一年比一年豐富，參加的人一年比一年多。今年的主題叫移動的美好，搭火車看窗外能看美好風景，如果能拿著便當品嘗美味，「美景加美味就是移動的美好」。
張政源說，展場第一個特色是把過去50、60年代鐵路餐廳復刻出來，「資深的人應該對這個都有很美好的回憶」。第二個是今年特別把藍皮列車搬進展場內，它又稱作解憂列車。他說，台鐵除了本業，未來就是要發展鐵道觀光，希望讓鐵路便當節成為和國際交流的平台。
觀光局長周永暉說，他覺得這次鐵路便當節有「三美」，美食美景跟美學，把美學帶到策展。
周永暉說，當初台鐵一年賣800萬便當，現在每年賣超過1000萬個便當，等同於700座台北101高度。未來要繼續靠國際的鐵路便當節帶動質跟量，亞洲可以由台灣出發，往鐵道觀光願景邁進。
第五屆鐵路便當節今天開幕，展至11月4日，邀請12家日本鐵道公司、瑞馬特洪峰聖哥達鐵路、斯里蘭卡鐵路與法國白朗峰特快車，以及最有代表性的台灣便當品牌─鬍鬚張，日本便當界代表則是「淡路屋」，台灣還有知名鐵道主題餐廳─福井食堂，與穆斯林認證餐飲─炸雞大獅一同共襄盛舉。今年除了有日本國內最大製供鐵路便當廠商「淡路屋」，關西最大鐵道公司—近畿鐵道也會與已經進駐台灣的同集團餐飲品牌一同參展。
在台鐵便當本舖與台灣在地業者方面，車勤部七堵餐務室、台北餐廳、台中鐵路餐廳、高雄鐵路餐廳和車勤部花蓮餐務室全台5家全員到齊，共推出12款，其中以台北鐵路餐廳製作的日式鱻烤鮭魚便當單價最高，一個要價200元。
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