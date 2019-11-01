韓國人深夜食堂！超愛「辣雞麵BB辣版」低卡、降辣40%
2019-11-01 11:41
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
陪伴韓國人渡過漫漫長夜的三養辣雞麵，紅通通麵體搭配辣度超高醬汁，成為嗜辣一族心頭好，看好現代人注重養身，近期三養研發出全新「辣雞麵BB辣版」，辣度減少約40%，對於喜愛辣感卻害怕胃痛的民眾是個天大好消息。
新品「辣雞麵BB辣版」不僅降低辣度，更選用非油炸麵體製作，卡路里降低約150大卡，符合現代人健康需求。肚子餓時，將金黃麵體放入滾燙熱水中，待麵條浮上水面後瀝乾，想讓麵體更Q彈，別忘了放入水中冰鎮，再依序加入特製辣醬、海苔絲及芝麻提味，一碗紅通通辣雞麵就此誕生。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
有別傳統辣雞麵強烈辛口感，初嚐微辣風味在舌尖蔓延，辣醬特有香氣充斥口中，搭配扎實麵條享用，無論正餐或宵夜都讓人一口口停不下來，適合辣度初學者品嚐。
留言