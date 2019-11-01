好市多牛肉捲暗藏「一條線」 她傻眼：我都吃完了

2019-11-01 11:55 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

好市多產品雖然受到民眾喜愛，有時卻傳出品管問題。一名網友在臉書上發文爆料，在好市多買了一條牛肉捲，與兒子享用晚餐時，意外在裡頭發現一條長長的透明塑膠線，看起來相當可怕，讓原po當場直呼，「我已吃完了！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，晚餐時間與兒子倆人對半分一條牛肉捲，沒想到，兒子吃到一半時，居然發現裡頭有條透明塑膠線，其中，還有半條長長的細線被包覆在牛肉捲裡，看起來相當驚悚，原po表示，看到兒子拿著塑膠線給他看時，當場直呼，「老媽我已吃完了！OMG，這也太誇張了？」

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此文一出，不少網友留言說，「自帶牙線的餐點嗎？退貨吧！」、「感覺好市多的品管是靠消費者在把關的，自求多福」、「不良率也太高了吧！」、「近期不敢買了」。

不過，網友也提到，最近好市多商品品質越來越糟糕，而且也沒有想要改善的意思，前幾天還發現食物裡有鐵釘，更有人形容，「怎麼最近好市多真的變成好事多了」。