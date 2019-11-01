全球最美臉孔周子瑜首爾看LV早春秀 和迪麗熱巴誰甜美

2019-11-01 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



延續今年5月在紐約甘迺迪場國際機場登場的2020早春大秀，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在首爾仁川機場第二航廈舉辦了一場延伸版時裝秀，TWICE周子瑜為最受矚目的觀秀嘉賓之一，包括品牌好友艾莉西亞薇坎德、克羅伊摩蕾茲都在首爾旗艦店開幕後，獲邀前往這場早春大秀。

發表場地距首爾市中心約1.5小時車程，場地遼闊，除了「全球百大最美臉孔」周子瑜之外，朱智勳、TWICE定延、Mino宋旻浩以及迪麗熱巴都參與這場類比電影外傳（spin-off）定位的早春秀，周子瑜亮麗清新、迪麗熱巴白皙耀眼，為早春秀帶來甜美風景。秀上共發表59套造型，秀後派對則選址外觀炫目的Paradise City Chroma，由韓團ITZY演唱youtube點擊率破億的「DALLA DALLA」等3首歌曲，舞池水晶球以LV字樣和monogram投射出華麗炫目的聲光效果，知名音樂製作人Mark Ronson擔綱表演DJ，規模相當盛大。

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向來熱愛時空錯置與科技未來的女裝創意總監Nicolas Ghesquière選在具有時空變換意涵的機場，符合他個人風格，他表示當初會在紐約甘迺迪機場，是因九○年代晚期某次旅程降落在環球航空航站時，賦予他難以忘懷的經驗，因此他選在這座荷蘭建築師埃羅．沙里寧（Eero Saarinen）設計、已被遺忘二十年的第五航廈辦秀，未來此地將重建為飯店，展翅建築架構彷彿太空船基地，Nicolas擷取了這座建物的暫存輝煌，此概念也移轉至首爾仁川機場。