親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台師大退休教師傳中國失蹤 校方與家屬瞭解中

「學姐」遭性騷擾案下封口令？黃瀞瑩：細節不願多談

全球最美臉孔周子瑜首爾看LV早春秀 和迪麗熱巴誰甜美

2019-11-01 09:45聯合報 記者楊詩涵／即時報導

延續今年5月在紐約甘迺迪場國際機場登場的2020早春大秀，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在首爾仁川機場第二航廈舉辦了一場延伸版時裝秀，TWICE周子瑜為最受矚目的觀秀嘉賓之一，包括品牌好友艾莉西亞薇坎德、克羅伊摩蕾茲都在首爾旗艦店開幕後，獲邀前往這場早春大秀。

發表場地距首爾市中心約1.5小時車程，場地遼闊，除了「全球百大最美臉孔」周子瑜之外，朱智勳、TWICE定延、Mino宋旻浩以及迪麗熱巴都參與這場類比電影外傳（spin-off）定位的早春秀，周子瑜亮麗清新、迪麗熱巴白皙耀眼，為早春秀帶來甜美風景。秀上共發表59套造型，秀後派對則選址外觀炫目的Paradise City Chroma，由韓團ITZY演唱youtube點擊率破億的「DALLA DALLA」等3首歌曲，舞池水晶球以LV字樣和monogram投射出華麗炫目的聲光效果，知名音樂製作人Mark Ronson擔綱表演DJ，規模相當盛大。

向來熱愛時空錯置與科技未來的女裝創意總監Nicolas Ghesquière選在具有時空變換意涵的機場，符合他個人風格，他表示當初會在紐約甘迺迪機場，是因九○年代晚期某次旅程降落在環球航空航站時，賦予他難以忘懷的經驗，因此他選在這座荷蘭建築師埃羅．沙里寧（Eero Saarinen）設計、已被遺忘二十年的第五航廈辦秀，未來此地將重建為飯店，展翅建築架構彷彿太空船基地，Nicolas擷取了這座建物的暫存輝煌，此概念也移轉至首爾仁川機場。

模特兒以光澤閃亮的服裝魚貫走出，電影「碧海藍天」的配樂讓整個場域散發迷離氣息，機場所隱喻的起降、往返，都呼應Nicolas熱愛的二元對立敘事風格，本季更以紐約、巴黎之間的文化激盪作為服裝表現，精緻蕾絲波紋的線條來自巴黎建築牆面的浮雕，紐約華爾街的套裝則展現英氣與幹練，更有小型提包直接以勒克斐勒大樓的頂樓特色作為設計；蝙蝠俠中的暗黑高譚市，也成為發揮元素，在多套黑色造型中展現電影中的紐約城市光景。造型以斗篷大放異彩，肩線輪廓是Nicolas Ghesquière熱愛的細節，閃亮流蘇的垂墜、寶石的大量運用，或是加入宮廷篷袖剪裁，都展現華麗霸氣的女人味；包款則不論延伸自Alma、Egg或是帽箱Petite Boite Chapeau等手袋，都以縮小版的討喜尺寸，帶來靈活俏麗的表現。

水晶、寶石、珠串等閃亮元素，是路易威登2020早春緬懷舊時光的細節。圖／LV提供
水晶、寶石、珠串等閃亮元素，是路易威登2020早春緬懷舊時光的細節。圖／LV提供
分享
浮誇華麗的斗篷設計，擷取自傳奇建築的輪廓和線條。圖／LV提供
浮誇華麗的斗篷設計，擷取自傳奇建築的輪廓和線條。圖／LV提供
分享
「與神同行」飾演解怨脈的朱智勳是2020早春大秀嘉賓。圖／LV提供
「與神同行」飾演解怨脈的朱智勳是2020早春大秀嘉賓。圖／LV提供
分享
Jessica以繽紛亮眼的裙裝出席2020早春大秀。圖／LV提供
Jessica以繽紛亮眼的裙裝出席2020早春大秀。圖／LV提供
分享
宛如花苞的打褶裙，以復古條紋方式呈現。圖／LV提供
宛如花苞的打褶裙，以復古條紋方式呈現。圖／LV提供
分享
Mino宋旻浩出席首爾2020早春大秀。圖／LV提供
Mino宋旻浩出席首爾2020早春大秀。圖／LV提供
分享
克羅伊摩蕾茲將套裝穿得相當颯爽俐落。圖／LV提供
克羅伊摩蕾茲將套裝穿得相當颯爽俐落。圖／LV提供
分享
路易威登首爾2020早春秀後派對，在Paradise City Chroma舉行...
路易威登首爾2020早春秀後派對，在Paradise City Chroma舉行。記者楊詩涵／攝影
分享
周子瑜是路易威登首爾2020早春大秀受矚目的嘉賓。圖／LV提供
周子瑜是路易威登首爾2020早春大秀受矚目的嘉賓。圖／LV提供
分享
路易威登首爾2020早春大秀，延續紐約場次的精神在機場舉行。記者楊詩涵／攝影
路易威登首爾2020早春大秀，延續紐約場次的精神在機場舉行。記者楊詩涵／攝影
分享
迪麗熱巴以亮眼的漆皮裙裝現身，更襯出她的白皙肌膚。圖／LV提供
迪麗熱巴以亮眼的漆皮裙裝現身，更襯出她的白皙肌膚。圖／LV提供
分享
2020早春秀後的派對現場，有耀眼的monogram水晶球。記者楊詩涵／攝影
2020早春秀後的派對現場，有耀眼的monogram水晶球。記者楊詩涵／攝影
分享
漆亮皮革點綴或異材質拼接，是2020早春多款造型的特色。圖／LV提供
漆亮皮革點綴或異材質拼接，是2020早春多款造型的特色。圖／LV提供
分享
知名音樂製作人Mark Ronson是2020早春秀後的表演DJ。圖／LV提供
知名音樂製作人Mark Ronson是2020早春秀後的表演DJ。圖／LV提供
分享

機場紐約首爾
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

環保創客是大勢！跟著順手讓環境開始美起來

2019-11-01 10:17

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 00:48

多拿滋攜手巧克力冠軍許華仁 推6款世界級可可甜甜圈

2019-10-31 23:12

CHAUMET 幸福人妻愛情見證

2019-10-31 23:08

刺青人類學！到高美館看全球5千年刺青藝術

2019-10-31 22:50

化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！

2019-10-31 21:06

乾隆傳世孤品現身！結合中西特色如意耳瓶將拍賣

2019-10-31 20:36

微風南山萬聖節扮裝搞鬼！票選鬼王鬼后再抽空氣清淨機

2019-10-31 20:35

佳士得鐘表秋拍＆Only Watch名表抵台 百達翡麗領銜

2019-10-31 20:06

iPhone11夜幕綠到貨！momo購物網8大品類日為雙11暖身

2019-10-31 20:02

成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露

2019-10-31 19:30

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

伯朗咖啡館首度買300送300 連5天飲品「買一送一」

2019-10-31 18:38

穿西裝也能秀美腿？Ella、張鈞甯示範火辣正裝造型

2019-10-31 18:33

搶攻雙11！全家App商品預售鮮食買2送1、7-11零食特價

2019-10-31 18:29

郭泓志、郭俊麟為宇舶變時尚咖 應援世界棒球12強比賽

2019-10-31 17:21

老司機帶路！日本環球3大超萌「爆米花」販售地大揭密

2019-10-31 17:14

手做、遊戲、玩創意 接軌108課綱就在「龐畢度」

2019-10-31 16:53

吃雞翅易劈腿？現代韓國男生這樣說

2019-10-31 16:42

親子FUN膽玩 不可錯過的藝文活動都在這！

2019-10-31 15:44

如何成為無可取代的買手？馮亞敏、黃小曼分享經驗

2019-10-31 15:29

雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破框架

2019-10-31 15:24

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

銀白色質感爆表！ 蘭蔻耶誕唇彩盤裝點專屬唇色

2019-10-31 14:05

用摸的照片！抓準毛小孩、寶寶經濟 推浮雕立體照片

2019-10-31 13:52

新竹喜來登推「火雞禮籃」 感恩節享受經典美味

2019-10-31 13:51

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

桃園石門活魚節 美食遊湖抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊

2019-10-31 12:41

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

U值媒／左右電影命運如神般存在《王牌辯士》

2019-10-31 11:38

頂級珠寶亞洲巡展 珍罕彩色寶石最受藏家青睞

2019-10-31 09:23

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

Chopard Alpine Eagle傳承與重生

2019-10-30 23:52

秋冬、早春新包款 Gucci、Versace譜寫浪漫神話

2019-10-30 23:34

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04
看更多

熱門文章

「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！

2019-10-31 21:06

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

「怪醫黑傑克」沒白看！ 小一童糾正醫師誤判

2019-10-31 21:06

朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

飛機餐難吃？機餐王分析原因 大推這款意外的好吃

2019-11-01 09:42

兩天下近700毫米的雨 氣象局對宜蘭發布超大豪雨特報

2019-11-01 07:37

Gogoro電池不能放地上？網友點出問題所在

2019-10-31 18:19

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

大雨導致土石坍滑 蘇花公路和仁至崇德路段緊急封閉

2019-10-31 22:33

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天

2019-10-31 19:27

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

天眼抓三寶、包裹要綑好 交通部七大新制一次看

2019-11-01 10:09

愛台灣博物館卡 650元整年暢遊全台國立館

2019-11-01 00:03

每日星座運勢／獅子一切進展很順利　去放鬆一下吧

2019-11-01 00:00

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 00:48

2019新北歡樂耶誕城11月15日登場 重點燈區、光廊大公開

2019-10-31 16:59

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

40歲是否還值得到外地發展 網友：沒什麼事不能克服

2019-10-31 17:58

蘇揆：西濱快速公路109年春節前完工通車

2019-10-31 15:36

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

牙痛十多年...這位醫師知道喊痛的病人不是裝病

2019-10-31 21:24

年底小確幸 發票增40萬組雲端獎

2019-11-01 00:14

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

【生活趣聞】劉月雲／先生，你累了嗎？

2019-11-01 06:00

成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露

2019-10-31 19:30

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top