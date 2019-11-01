全球最美臉孔周子瑜首爾看LV早春秀 和迪麗熱巴誰甜美 2019-11-01 09:45
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
延續今年5月在
甘迺迪場國際 紐約 登場的2020早春大秀，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在 機場 仁川機場第二航廈舉辦了一場延伸版時裝秀，TWICE周子瑜為最受矚目的觀秀嘉賓之一，包括品牌好友艾莉西亞薇坎德、克羅伊摩蕾茲都在首爾旗艦店開幕後，獲邀前往這場早春大秀。 首爾
發表場地距首爾市中心約1.5小時車程，場地遼闊，除了「全球百大最美臉孔」周子瑜之外，朱智勳、TWICE定延、Mino宋旻浩以及迪麗熱巴都參與這場類比電影外傳（spin-off）定位的早春秀，周子瑜亮麗清新、迪麗熱巴白皙耀眼，為早春秀帶來甜美風景。秀上共發表59套造型，秀後派對則選址外觀炫目的Paradise City Chroma，由韓團ITZY演唱youtube點擊率破億的「DALLA DALLA」等3首歌曲，舞池水晶球以LV字樣和monogram投射出華麗炫目的聲光效果，知名音樂製作人Mark Ronson擔綱表演DJ，規模相當盛大。
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向來熱愛時空錯置與科技未來的女裝創意總監Nicolas Ghesquière選在具有時空變換意涵的機場，符合他個人風格，他表示當初會在紐約甘迺迪機場，是因九○年代晚期某次旅程降落在環球航空航站時，賦予他難以忘懷的經驗，因此他選在這座荷蘭建築師埃羅．沙里寧（Eero Saarinen）設計、已被遺忘二十年的第五航廈辦秀，未來此地將重建為飯店，展翅建築架構彷彿太空船基地，Nicolas擷取了這座建物的暫存輝煌，此概念也移轉至首爾仁川機場。
模特兒以光澤閃亮的服裝魚貫走出，電影「碧海藍天」的配樂讓整個場域散發迷離氣息，機場所隱喻的起降、往返，都呼應Nicolas熱愛的二元對立敘事風格，本季更以紐約、巴黎之間的文化激盪作為服裝表現，精緻蕾絲波紋的線條來自巴黎建築牆面的浮雕，紐約華爾街的套裝則展現英氣與幹練，更有小型提包直接以勒克斐勒大樓的頂樓特色作為設計；蝙蝠俠中的暗黑高譚市，也成為發揮元素，在多套黑色造型中展現電影中的紐約城市光景。造型以斗篷大放異彩，肩線輪廓是Nicolas Ghesquière熱愛的細節，閃亮流蘇的垂墜、寶石的大量運用，或是加入宮廷篷袖剪裁，都展現華麗霸氣的女人味；包款則不論延伸自Alma、Egg或是帽箱Petite Boite Chapeau等手袋，都以縮小版的討喜尺寸，帶來靈活俏麗的表現。
水晶、寶石、珠串等閃亮元素，是路易威登2020早春緬懷舊時光的細節。圖／LV提供 分享 浮誇華麗的斗篷設計，擷取自傳奇建築的輪廓和線條。圖／LV提供 分享 「與神同行」飾演解怨脈的朱智勳是2020早春大秀嘉賓。圖／LV提供 分享 Jessica以繽紛亮眼的裙裝出席2020早春大秀。圖／LV提供 分享 宛如花苞的打褶裙，以復古條紋方式呈現。圖／LV提供 分享 Mino宋旻浩出席首爾2020早春大秀。圖／LV提供 分享 克羅伊摩蕾茲將套裝穿得相當颯爽俐落。圖／LV提供 分享 路易威登首爾2020早春秀後派對，在Paradise City Chroma舉行。記者楊詩涵／攝影 分享 周子瑜是路易威登首爾2020早春大秀受矚目的嘉賓。圖／LV提供 分享 路易威登首爾2020早春大秀，延續紐約場次的精神在機場舉行。記者楊詩涵／攝影 分享 迪麗熱巴以亮眼的漆皮裙裝現身，更襯出她的白皙肌膚。圖／LV提供 分享 2020早春秀後的派對現場，有耀眼的monogram水晶球。記者楊詩涵／攝影 分享 漆亮皮革點綴或異材質拼接，是2020早春多款造型的特色。圖／LV提供 分享 知名音樂製作人Mark Ronson是2020早春秀後的表演DJ。圖／LV提供 分享
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