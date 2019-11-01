日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場
2019-11-01 00:48
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
聖誕節即將到來，日本各地夢幻的聖誕點燈也將於11月起陸續開跑。三井旗下的多間Outlet也應景設計出盛大的點燈儀式，另外各間賣場還有不同的特賣活動，讓旅客一次就能夠入聖誕、跨年禮品。
「名花之里」旁的「三井OUTLET PARK爵士之夢長島」，距離名古屋約50分鐘車程，11月起，地標樹將會穿上聖誕裝飾，並搭配音樂與光影投射的效果，帶來聖誕氣氛。鄰近的名花之里燈海，更是日本規模最大的燈海活動，值得旅客一遊。
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三井OUTLET PARK爵士之夢現針對台灣旅客推出來回巴士優惠套票，內容包含名古屋車站至三井OUTLET PARK爵士之夢的來回直達巴士券，以及價值5,000日圓的購物券，總價值7,100日圓，售價5,100日圓，販售時間至明年3月31日為止。
位於東京迪士尼樂園附近的「三井OUTLET PARK幕張」，今年推出全新點燈企畫。11月1日至2020年1月26日期間，海濱幕張周邊將舉辦「幕張新都心點燈活動2019/2020」，三井OUTLET PARK幕張也同步點燈。屆時海濱幕張一帶的夜空將無比絢爛，每一個角落，都是非常值得一拍的網紅美照景點。
同樣位在東京近郊的「三井購物園區LAZONA川崎廣場」，將於11月22日至12月25日期間舉辦「LAZONA XMAS SNOW MAGIC FES」活動，整體設施將化身歐洲童話小鎮，藉由金色樹木搭配上藉由投影效果營造出來的白雪與光影，詮釋出北歐的夢幻銀色世界。
三井OUTLET PARK 札幌北廣島在11月22日至12月25日期間，推出暖心聖誕集市活動，加上11月22日至24日還會推出「黑色星期五購物節」，將會有一系列特價商品。三井OUTLET PARK倉敷將於11月1日至24日盛大舉辦「8週年紀念特賣會」，最後3天也會有特別的折扣活動。文青們最愛的「mt紙膠帶」也將會在11月1日至12月25日推出期間限定店，共同慶祝8週年。
2018年閉館整修的三井OUTLET PARK橫濱港灣，將於2020年4月10日全新開幕，店舖數將倍增至170間，還包括有12間首度入駐日本Outlet的國內外精品品牌。
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