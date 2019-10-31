多拿滋攜手巧克力冠軍許華仁 推6款世界級可可甜甜圈
2019-10-31 23:12
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
冬天一向是巧克力商品的旺季，Mister Donut今年首次與職人聯名合作，邀請到9月在「世界巧克力大賽」ICA中拿下8金13銀7銅3項在地食材獎佳績的世界巧克力冠軍許華仁，在配料、整體口味經過層層挑剔。由Mister Donut與許華仁共同開發的「Chocolate Collection」可可系列甜甜圈共有6款，分別為可可碎粒波堤、可可荔枝波堤、碎粒可可圈、白巧可可圈、可可火山黃金圈、可可瑪芬，11/1起全台Mister Donut門市正式販售。
屏東福灣巧克力創辦人許華仁說，巧克力從可可果的品種、選果、發酵到烘焙，每一段製程都是影響風味的關鍵，完成後的巧克力也是活的，每天的味道都不同。如何提取可可最具特色的風味、找出最適合對待它的方式與風味組合，需要想像力與冒險精神，更需要經驗與品味。
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6款「Chocolate Collection」主打每一款甜甜圈都有獨特的個性，其中，「可可碎粒波堤」以許華仁金牌代表作台灣五號可可碎粒巧克力為發想，沾裹特製的巧克力醬，以可可原豆碎粒點綴，酥脆口感帶有可可果實香；「可可火山黃金圈」使用的巧克力沾醬，也是由許華仁親自評選混調，採用堅果基調的純黑可可粉，可可香氣中還帶有奶油、紅茶的韻味。即日起至12/31，還有甜甜圈和點心任選買5送1的優惠活動，喜歡巧克力的粉絲們可把握機會嘗鮮。
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