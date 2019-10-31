親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

多拿滋攜手巧克力冠軍許華仁 推6款世界級可可甜甜圈

2019-10-31 23:12聯合報 記者張芳瑜／即時報導

冬天一向是巧克力商品的旺季，Mister Donut今年首次與職人聯名合作，邀請到9月在「世界巧克力大賽」ICA中拿下8金13銀7銅3項在地食材獎佳績的世界巧克力冠軍許華仁，在配料、整體口味經過層層挑剔。由Mister Donut與許華仁共同開發的「Chocolate Collection」可可系列甜甜圈共有6款，分別為可可碎粒波堤、可可荔枝波堤、碎粒可可圈、白巧可可圈、可可火山黃金圈、可可瑪芬，11/1起全台Mister Donut門市正式販售。

屏東福灣巧克力創辦人許華仁說，巧克力從可可果的品種、選果、發酵到烘焙，每一段製程都是影響風味的關鍵，完成後的巧克力也是活的，每天的味道都不同。如何提取可可最具特色的風味、找出最適合對待它的方式與風味組合，需要想像力與冒險精神，更需要經驗與品味。

6款「Chocolate Collection」主打每一款甜甜圈都有獨特的個性，其中，「可可碎粒波堤」以許華仁金牌代表作台灣五號可可碎粒巧克力為發想，沾裹特製的巧克力醬，以可可原豆碎粒點綴，酥脆口感帶有可可果實香；「可可火山黃金圈」使用的巧克力沾醬，也是由許華仁親自評選混調，採用堅果基調的純黑可可粉，可可香氣中還帶有奶油、紅茶的韻味。即日起至12/31，還有甜甜圈和點心任選買5送1的優惠活動，喜歡巧克力的粉絲們可把握機會嘗鮮。

全新6款聯名可可系列甜甜圈。圖／Mister Donut提供
全新6款聯名可可系列甜甜圈。圖／Mister Donut提供
分享
可可火山黃金圈(左)50元、可可瑪芬(右)55元。圖／Mister Donut提...
可可火山黃金圈(左)50元、可可瑪芬(右)55元。圖／Mister Donut提供
分享
可可碎粒波堤(左)45元、可可荔枝波堤(右)48元。圖／Mister Donut...
可可碎粒波堤(左)45元、可可荔枝波堤(右)48元。圖／Mister Donut提供
分享
碎粒可可圈(左)、白巧可可圈(右)48元。圖／Mister Donut提供
碎粒可可圈(左)、白巧可可圈(右)48元。圖／Mister Donut提供
分享
Mister Donut今年首次與巧克力冠軍許華仁聯名合作。圖／Mister D...
Mister Donut今年首次與巧克力冠軍許華仁聯名合作。圖／Mister Donut提供
分享

可可巧克力屏東
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

刺青人類學！到高美館看全球5千年刺青藝術

2019-10-31 22:50

化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！

2019-10-31 21:06

乾隆傳世孤品現身！結合中西特色如意耳瓶將拍賣

2019-10-31 20:36

微風南山萬聖節扮裝搞鬼！票選鬼王鬼后再抽空氣清淨機

2019-10-31 20:35

佳士得鐘表秋拍＆Only Watch名表抵台 百達翡麗領銜

2019-10-31 20:06

iPhone11夜幕綠到貨！momo購物網8大品類日為雙11暖身

2019-10-31 20:02

成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露

2019-10-31 19:30

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

伯朗咖啡館首度買300送300 連5天飲品「買一送一」

2019-10-31 18:38

穿西裝也能秀美腿？Ella、張鈞甯示範火辣正裝造型

2019-10-31 18:33

搶攻雙11！全家App商品預售鮮食買2送1、7-11零食特價

2019-10-31 18:29

郭泓志、郭俊麟為宇舶變時尚咖 應援世界棒球12強比賽

2019-10-31 17:21

老司機帶路！日本環球3大超萌「爆米花」販售地大揭密

2019-10-31 17:14

手做、遊戲、玩創意 接軌108課綱就在「龐畢度」

2019-10-31 16:53

吃雞翅易劈腿？現代韓國男生這樣說

2019-10-31 16:42

親子FUN膽玩 不可錯過的藝文活動都在這！

2019-10-31 15:44

如何成為無可取代的買手？馮亞敏、黃小曼分享經驗

2019-10-31 15:29

雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破框架

2019-10-31 15:24

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

銀白色質感爆表！ 蘭蔻耶誕唇彩盤裝點專屬唇色

2019-10-31 14:05

用摸的照片！抓準毛小孩、寶寶經濟 推浮雕立體照片

2019-10-31 13:52

新竹喜來登推「火雞禮籃」 感恩節享受經典美味

2019-10-31 13:51

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

桃園石門活魚節 美食遊湖抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊

2019-10-31 12:41

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

U值媒／左右電影命運如神般存在《王牌辯士》

2019-10-31 11:38

頂級珠寶亞洲巡展 珍罕彩色寶石最受藏家青睞

2019-10-31 09:23

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

Chopard Alpine Eagle傳承與重生

2019-10-30 23:52

秋冬、早春新包款 Gucci、Versace譜寫浪漫神話

2019-10-30 23:34

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

迎接TAID五十週年！大師級講座網羅5大議題超吸睛

2019-10-30 18:52

400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19

星戰迷買起來！LEVIS X STAR WARS玩聯名 R2-D2都來了

2019-10-30 17:41
看更多

熱門文章

「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

「怪醫黑傑克」沒白看！ 小一童糾正醫師誤判

2019-10-31 21:06

朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

Gogoro電池不能放地上？網友點出問題所在

2019-10-31 18:19

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天

2019-10-31 19:27

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

40歲是否還值得到外地發展 網友：沒什麼事不能克服

2019-10-31 17:58

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

蘇揆：西濱快速公路109年春節前完工通車

2019-10-31 15:36

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

牙痛十多年...這位醫師知道喊痛的病人不是裝病

2019-10-31 21:24

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

2019新北歡樂耶誕城11月15日登場 重點燈區、光廊大公開

2019-10-31 16:59

成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露

2019-10-31 19:30

家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top